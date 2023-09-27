Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından konuştu.

"RAKİBİN OYUNUNA YENİK DÜŞTÜK"

"Bugün çok hatalarımız oldu. Aslında 2 pozisyon biz hücuma çıktığımızda, kaptırdığımız toplardan rakibe uzak kaldık ve 2 gol yedik. Hücum ettiğimizde golü bulmamız gerekirken, rakibin oyununa yenik düştük. Rakibin oynamasına izin verdik. Top kazanmak için agresif, sert oynamadık. Oynadığımız oyun şekli kazanmaya yetmedi. "

"KIZGIN VE ÜZGÜNÜM"

"Kötü goller yedik. Rakibe bunu vermemek gerekiyordu. Bu tip oyun olmaması gerekiyordu. Kızgın ve üzgünüm. Tercihlerimiz, beklentilerimiz karşılık bulmadı."

MERT GÜNOK'UN SAKATLIĞI

"Sakatlığı var. Durumuna bakacağız. Şu anda bir şey söylemek doğru değil. Büyük ihtimalle oyunun başında da vardı. O etkilemiş de olabilir. Yarına daha net konuşuruz. Dizinde olan bir şey. Ona bakacağız."

"BUNU DEĞİŞTİRECEĞİZ"

"O hırsı, isteği rakip kadar ortaya koyamadık. Oyun isteğimiz bu olmamalı. Bunu değiştireceğiz."

UTANÇ VERİCİ DURUM!

"4 gollü bir mağlubiyet utanç verici! Cevap vermek için daha agresif ve daha sert oynamalıydık. Kazanma hırsıyla çıktı, öyle düşünüyorduk. Son iki deplasmanda çok yumuşak kaldık. Rakibe hiç cevap vermedik. Hücuma çıkıyoruz, kaptırıyoruz ve gol yiyoruz. Oyun disiplinini koptuk, bireysel oynamalar başladı. Buna rağmen ikinci yarı skoru başka yere getirebilirdik. Duran topta gol yemiyorduk ama iki maçta yedik. Aynı pozisyonlar! Bu şekilde bir sonucu kabul etmem mümkün değil. Sonuç mağlubiyet ama utanç verici bir durum ortaya çıktı!"

"DEĞERLENDİRECEĞİM!"

"Oyuncular ellerinden geleni yaptılar, yeterli, yetersiz... Değerlendireceğim! İlk 3 golü yiyeceksek, hiç çalışmayalım, oynamaya da gerek yok!"

"İSTİFA MI? YÖNETİM NE YAPSIN?"



Taraftar kaybettiğinizde tepki gösterir. Yönetimin, oyuncularla bir sorunu yok. Transferler yapılmış, bitmiş. İstifa edince yönetim ne olacak? Şimdi eldeki oyuncularla ne yapacağımızı düşüneceğiz. Oyuncuların, yönetimden beklediği bir şey yok. Çünkü her şey yapılıyor. Sorumluluk sahada oyuncularda ve bende.

HEDEF ŞAMPİYONLUK!



"Hedefimiz şampiyonluğa oynamak. 6 maçta 8 puan kaybettik ama seri yapmak gerekiyor. Pes etmek yok, ayağa nasıl kalacağız kısmına bakacağız. Aynı oyuncular çok daha iyi oynayacak. Oynamazlarsa, ben çekeceğim sorumluluğu."