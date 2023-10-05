Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş,3-2 kaybedilen Lugano karşılaşmasının ardından konuştu. İşte Güneş'in sözleri...



"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

"Oyun düşündüğümüz gibi gidiyordu. Kırmızı karttan sonra direnmeye çalıştık. Savunmada kaldık. 80'den sonra goller gelince iyice direncimiz kayboldu.İçgüdüsel hareketlerimiz oyunu çevirmeye yetmedi. Sözün bittiği yerdeyiz. Bizim beklemediğimiz bir sonuç çıktı."

"OYUNU İYİ TAŞIDIK"

"Bugün 2 yönlü oyunu iyi taşıdığımızı düşünüyorum ama kırmızı kart sonrası yorgunluk da oldu. Golden sonra direncimiz kırıldı. Moral değerleri sıfırlanan oyuncular elinden geleni yapmaya çalışsa da yeterli olmadı. Onlara söyleyecek bir şey yok çünkü görevi ben verdim. Yönetim için de aynı şey söyleyebiliriz. Bugünkü oyunumuz bu maçı kazanmaya bu oyuncularla yeterliydi. Özür diliyorum. Çok üzgün olduğumu söyleyebilirim."

"TARAFTAR HEP ARKAMIZDA OLDU"



"Taraftar her zaman bize destek oldu. Bizim şartlar ne olursa olsun kazanmamız gereken bir maçı kaybettik."

"FİZİKSEL DALGALANMALAR VAR"



"Benim öyle bir sorunum yok. Oyuncuların da olduğunu sanmıyorum. Oyun olarak 80 dakika oynayıp 2-0 öndeyken, bunu aramam. Eksiklerimi, tercihlerimiz var. Buna bağlı sıkıntılarımız olabilir. Hazırlık dönemi geçiren oyuncular var. Daha sonradan gelen oyuncuların fiziksel dalgalanmaları var. Yetenekleri var ama... Ghezzal çok iyiydi ama 10 kişi kalınca çıkarmak zorunda kaldık. Değişiklik yapmak zorunda kaldık. Rakip geliyordu sürekli. Bunu bir sorunla eşleştirmeyi doğru bulmuyorum."

"GEÇEN SENE DAHA DİNAMİKTİK"



"Geçen sene daha dinamiktik. Bu sene son bölümde kaybettiğimiz maçlarda travma yaşadığımızı söylüyoruz. Bunun çıkışı alacağımız sonuçlardan geçeceğini düşünüyordum. Ama orada oyuncular da zaman zaman kendilerini yalnız hissediyor olabilirler. Toparlanmak için her türlü desteği vermek gerekiyor."

"TEPKİ OLMASI DOĞAL"



"Taraftarın tepkisi normal. Beklediği olmayınca eleştiri yapması normal. Olumsuz sonuçların ne taraftar ne başkan ne yönetim istiyor. Transfer olmuş, bitmiştir. Şarlar ne olursa olsun, bu oyuncularla da iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyordum ama olmadı"

"OYUNCULARA OLUMSUZ ETKİ OLUYOR"



"Eleştirmek işin doğasında var ama bunların hiçbiri sahada oynayan oyuncuların dinamizmine olumsuz etki yapması diye isterim ama olumsuz etkisi olduğunu düşünüyorum."

"HİÇBİR MAZERETİMİZ YOK"



"Hiçbir mazeret bugünkü skorun 2-0'dan 2-3 olmasına savunmasına yeterli değil. Bütün sebepler konuşulabilir."

"ABOUBAKAR VE GHEZZAL YORULDU"



"Kırmızı karttan sonra sürekli gelmeye başladılar. Aboubakar ve Ghezzal çok yorulmuştu. Önde karşılamak için oyuncular koymak istedik. Kırmızı karttan bir süre sonra rakip sürekli gelmeye başladı. Onları durdurmak için bu değişiklikleri yaptık."

"SAHA İÇİNDE KALMALIYIZ"



"Saha dışında olan olaylar. Bugünkü maçı Konferans Ligi maçıydı, sahada kalmak önemliydi. Oyun da rahat gidiyordu bana. İlk sarı kart bana göre ağır bir karardı. Kırmızı karttan sonra da mahkum oynamaya başladık. Maç kötü gittikten sonra da federasyon başkanı, seyirci bunlar şu anda söylemem doğru değil. Biz maçı kaybettik. Maçı başka alana taşıyarak mazeret bulmayı doğru bulmuyorum."

"BU BİR TRAVMA"



"Bu bir travma. Trabzonspor, Adana Demirspor maçlarında oldu. Şanssızlık da yaşıyoruz. Toparlanma süreci oyun ve sonuçla düzeleceğini düşünüyordum. Bugün de kazanacağımızı düşünerek sahaya çıktık ama bazen işler ters gidiyor."

"80'DEN SONRA ÇÖZÜLDÜK"



"Takım iyi giden maçta, değişikliklerle birlikte 80 dakika dayandı. Ondan sonra da çözüldü. Bu beklediğimiz bir şey değil. Rakipten uzak kaldık, rakip de geldi golleri attı."

"TARAFTARDAN ÖZÜR DİLİYORUM"



"Taraftarın üzüntülerini anlıyorum, haklılar. Özür diliyorum. Onları üzmek için değil sevindirmek için buradayım. Olmadı."