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Spor

Şenol Güneş'ten Ahmet Çalık için taziye mesajı

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için taziye mesajı yayımladı.

DHA11 Ocak 2022 Salı 18:06 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 18:06
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A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Şenol Güneş, geçirdiği trafik kazası sonucunda yaşama veda eden İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık hakkında mesaj yayımladı.

Şenol Güneş'in mesajında şu ifadeler yer aldı:

Ahmet Çalık hem futbolculuğu, hem de kişiliğiyle beğeni toplayan iyi bir kardeşimizdi. Geçirdiği trafik kazası sonrasında yaşama erken veda etmesi hepimizi derinden yaraladı. Bu vesileyle kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine, İttifak Holding Konyaspor camiasına ve Türk futboluna başsağlığı diliyorum.

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