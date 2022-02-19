DHA 19 Şubat 2022 Cumartesi 10:49 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 10:51

Tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, basında kendisiyle ilgili yer alan haberlerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Güneş, "Benim Beşiktaş konusunda, başkan, yönetici ya da herhangi bir ilgiliyle hiçbir görüşmem olmadı" dedi.

Şenol Güneş, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de hafta içinde konuyla ilgili gerekli açıklamaları yaptığını hatırlatarak, "Beşiktaş, Pro Lisans sahibi bir altyapı teknik direktörüne A Takım'da görev verdi. Önder Hoca, Beşiktaş'ta işini severek yapıyor. Şu anda da belli ki kulübün teknik direktöre ihtiyacı yok. Zaten Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi de gereken açıklamaları yaptı. Yola mevcut yapıyla devam etme kararında olduklarını vurguladı. Beşiktaş, camiası, başkanı ve yönetimi gideceği yolu biliyordur. Hepsine bu yolda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.