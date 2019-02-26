İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3063
  • 6,0324
  • 226.354
  • 104.330
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Şenol Güneş'ten çarpıcı açıklama! 'Fenerbahçe derbilere daha iyi motive oluyor'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe ile 3-3 biten maçın ardından açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-0'dan 3-3'e gelen Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in "Fenerbahçe iyi bir takım ve büyük takımlara karşı iyi motive oluyorlar" sözleri gündeme oturdu.

"YEDİĞİMİZ GOLLER PANİĞİ ARTTIRDI"

Fenerbahçe'nin ilk yarıda kaleye gelmediğini ifade eden Güneş, "İlk yarının tek hakimiydik, hakemin yanlış kararlarından dolayı da bizim kalemize gelebildiler. İlk yarıda goller attık, pozisyonlar bulduk. İkinci yarıda normal giden bir oyun vardı, olmayacak goller yedik. Ön direkte müdahele edemedik, arka direkte adam bıraktık. Caner'i alayım, rakibi kaçırmayalım diye. Üst üste yediğimiz goller paniği arttırdı ve oyundan düştük. Savaşarak kazandığımız topları gereksiz yere rakibe verdik" dedi.

"FENERBAHÇE BÖYLE MAÇLARA İYİ MOTİVE OLUYOR"

Fenerbahçe'nin büyük takımlara karşı iyi motive olduğunu ifade eden Güneş, "Panikle topu kolay şekilde rakibe verdik. 3-3'ten sonra Burak'ın pozisyonu gol olsaydı lehimize dönebilirdi. Gollerin gelişiyle oyunun hakimiyeti Fenerbahçe'ye geçti. Atakları vardı ama pozisyonları yoktu. Bir de uzaktan gol yiyince paniği iyice artırdı. Bizim için 2 puan kayıp, bilmiyorum Fenerbahçe için nedir? Fenerbahçe büyük takımlara karşı iyi motive olabiliyor. Trabzonspor hariç büyük takımlara karşı iyi sonuçlar aldılar.'' şeklinde konuştu.

En hızlı Opel Insignia´yı test ettik

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sudan Cumhurbaşkanı Beşir açıkladı: Yasaklandı

Sudan Cumhurbaşkanı Beşir açıkladı: Yasaklandı

YouTube harekete geçti: Reklam vermeyi kesiyor

YouTube harekete geçti: Reklam vermeyi kesiyor

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Avusturya'dan skandal mülteci kararı

Avusturya'dan skandal mülteci kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına büyük operasyon

FETÖ'nün TSK yapılanmasına büyük operasyon

İran Dışişleri Bakanı Zarif görevinden istifa etti

İran Dışişleri Bakanı Zarif görevinden istifa etti

Dolmabahçe'de tarihi derbi! Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş

Dolmabahçe'de tarihi derbi! Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş

Başkan Erdoğan 'Hedef 2023' marşını dinledi

Başkan Erdoğan 'Hedef 2023' marşını dinledi
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan: Makam verirken iyiydi

Başkan Erdoğan: Makam verirken iyiydi

Bakan Varank: Antarktika'da geçici bilim üssümüzü kurduk

Bakan Varank: Antarktika'da geçici bilim üssümüzü kurduk

Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasından çarpıcı kareler

Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasından çarpıcı kareler

2019 Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu! İşte 91. Oscar Ödülleri kazananlar

2019 Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu! İşte 91. Oscar Ödülleri kazananlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA