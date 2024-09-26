Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI!

"Bu basın toplantısını milli arada yapmak istiyordum ama boşluk bulduk. Sizleri bilgilendirmek istedim. Sonuçların sizleri memnun etmediğini biliyoruz. Gerçekleri bilmek iyi ama bunları sürdürmek kötü."

"YERİMİZDEN MEMNUN DEĞİLİZ"

"Trabzonspor'da camia bulunduğu yerden memnun değil. Kimi ne kadar etkiliyor bilmiyorum ama gördüğüm bu. Başkan, takımdaki tüm yetkiyi ve sorumluluğu bana verdi. Bulunduğumuz durumdan sorumlu benim. Başarı için en büyük kararları alacak benim. Şeffaf olarak her şeyi paylaşacağım. Eleştiriler normal ama en üst seviyede olduğu dönemi yaşıyoruz. Beklemediğimiz sonuçlar aldık. Oyun, hayallerimizin gerisinde kaldı. Bu durumu düzeltmeliyiz."

"TAKIMIN SORUNU ÖZ GÜVEN"

"Yetenekli oyuncularımız var ama taraftarımızın desteğiyle sonuçlara ulaşacağız. İyi takım olduğumuzu gösteremiyoruz. Bunun nedenlerini ve yapacaklarımızı paylaşacağım. Takımın moral ve öz güven sorunu var. Hatta yanlış tespitler var. Bireysel ve takım olarak iyi olmalıyız. Organizasyonu ben yapacağım ama katılım sağlayacak oyuncularımız. Birbirimizi belki üzeceğimiz anlar da olacak ama düzeleceğiz. Takımın oyun ve uyum sorunu var. Bazı oyuncular tecrübeli ama beklediğimizin altında. Belki algılamada sorun var."

"TESLİM OLMAYACAĞIZ, PES ETMEYECEĞİZ"

"Oyuncularla bugün hiç yapmadığım kadar uzun bir toplantı yaptım. Teslim olmayacağız, pes etmeyeceğiz. Susmayı ve konuşacağımız anları bilmiyoruz. Bazen içimize atıyoruz, bu çözüm getirmez. Herkes konuşmalı ama saygısızlık olmadan! Neyi gizliyoruz? Hakaret olmadıktan sonra eleştiri bize katkı yapar."

"TRANSFER YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

"Başkan her gün arıyor. Üzülüyor, morali bozuluyor. Çok şey yapmaya çalışıyor. Şu anda yapacak bir şey yok. Transfer bazen çözümdür ama fazlalık transferler de sorun olur. Burada da eleştiriler olacak. Oyuncu alalım ya da almayalım, bizim oyunumuz iyi olacak. Devre arasında transfer yapmayı düşünüyoruz."

"HEPSİNİ TEDAVİ EDECEĞİZ"

"Gözüm görmüyorsa, doktora giderim tedavi ettiririm. Ya da kör olurum! Bütün oyuncular bizim parçalarımız. Hepsini tedavi edeceğiz."

"HAKEM MAZERET DEĞİL"

"Trabzonspor'u kendi haline bıraksanız bile bu sonuçları almaması gerekiyordu. Şartlar ne olursa olsun kendi oyunumuzu oynayacağız. Hakemi mazeret etmeyeceğiz. Rakiplerle de boğuşmayacağız. İşe önce kendimizden başlayacağız. Bu takımı başarıya ulaştırmaktan başka çaremiz yok. Bunu yapacağım! Ne olursa olsun değişecek! Çok sıkıntı çekeceğim ama bunu ben üstleneceğim."

"ASLA AŞAĞILARI KABUL EDEMEYİZ"

"Puan olarak durumumuza bakmıyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Devreye kadar tekli rakamlardaki puan farkını önemsemiyorum. Yarışta olur muyuz, olmaz mıyız tereddüdüne düşüyoruz şu an. Üste bakıyoruz yokuz! Çok kötü bir görüntü! Trabzonspor aşağıları kabul edemez, mümkün değil!"

"AYAK OYUNLARINI BİLİYORUM, BEKLEYİN!"

"Futbol ayakla oynanan oyun. Sahada ayakla oynan oyunu düzeltelim, diğer ayak oyunlarına geliriz. Hiçbir şey değişmedi. Gündemde var, biliyoruz. Allah bize o yanlışları yaptırmasın. Yanlış yapanlara cevap vermenin yeri ve zamanı var. Bu da yerinde ve zamanında olacak. Şu an bizim konuşacak durumumuz yok. Hakem golü verdi vermedi... Neden konuşayım. 5 tane, 10 tane pozisyona gir o vermezse ben yine onu konuşacağım."

"ŞİKAYETLER ÇOK FAZLA"

"Maçları kazandığı halde şikayetleri arşa çıkaran arkadaşlarımız var. Şikayetler o kadar fazla ki... O bir taktik olarak yapılıyor, buna izin veren bir ortam var. Türkiye'de kim haklı, kim haksız bazen karışıyor. Onlara beni şimdi sokmayın. Buna bir süre ihtiyacım var."

"AĞIR DA KONUŞURUZ AMA..."

"Olumsuzluktan ben de etkileniyorum ve o duruma düşmek istemiyorum. Kendi performansımı düşürmek istemiyorum. Benim hırsım camiaya yansıyacak. Ondan sonra bakalım bizi kim durduracak! Kimin yaptığını biliyorum. Ağır konuşmasını da biliriz, ona gerek yok! O sonraki iş!"

"5'LİK OYUNCUYA 10 MİLYON VERİRSEN..."

"Kulüplerde gereksiz harcamayı ve borçlanmayı doğru bulmam. 5 milyonluk oyuncuya, 10 milyon verirsen, başarılı olsan bile batacaksın! Trabzonspor'da artık yokluk yok, varlık var! Bundan sonra başarısızlık kabul edilemez! Kimse teslim olmasın! Kesinlikle başarılı olacağız, bu oyuncular bundan daha iyi olacak. Yine kaybedeceğiz, rakip daha iyi oynarsa kaybederiz."

"KEŞKE YÜKLENSEYDİK"

"Arseniy Batagov'a yükleme yapıp da sakatlık yaşamayalım diye dar alanda dinlenerek idman yaptık ama yine de sakatlık yaşadık. Keşke yükleseydik."

"F.BAHÇE OYUNCU SATTI, ELEŞTİRİLİYOR"

"Fenerbahçe oyuncu üretti ve sattı, bu konuda başarılı oldu. Ancak şampiyonluk gelmeyince eleştiriliyor. Dört takım aynı parayı harcasa, biri şampiyon olacak ve diğer üçü borçlanacak. Şampiyonluk dışında oyuncu satıp gelir elde ederseniz, bu da başarı ve önemli. Biz de şampiyonluk için yola çıktık ama bırak şampiyonluğu, sahaya çıktığımızda başarısız durumdayız. Gerçeklerimiz o değil. Takımın oturması çok önemli. İdeal 11 daha bulamadım, üzgünüm."