Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dinamo Kiev karşısında alınan galibiyetin ardından konuştu. Güneş, "Gruplara kalmamız ve düşündüğümüz oyun planının sahada yansımasını görmek sevindirici. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Bütün oyuncularımız sahada görevlerini yaptılar. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Gayretli, olumlu oynamayı düşünen bir takım olarak iyi göründük. Seyircilerimiz de tribünleri doldurdu. Onlara teşekkür ediyorum. Pazar günü onlara daha çok ihtiyacımız olacak. En son Sivas'a mağlup olmuştuk, önemli bir maç." dedi.

"MORAL HERKESE LAZIM"

"Biz bir aileyiz, yönetime ve başkana teşekkür ediyorum. Camialar iyi günde kötü günde birlikte olur. Sıkıntılarımızı kendi içimizde tartışırken moralimizi dağıtmayalım. Moral herkese lazım, bütün ülkeye lazım."

"KONFERANS LİGİ'NDE HEDEF?"

"Şu an maçın yorgunluğu var. Bunu bir an evvel toparlayıp Sivas maçına hazırlanacağız. Gruplarla kimlerle eşleşeceğiz, bunları konuşacağız daha sonra. Daha kura çekilecek, rakipler belli olacak. Erken konuşmaya gerek yok, biz işimize bakacağız."

TRANSFER CEVABI

-"Kaç transfer düşünüyorsunuz?"

Şenol Güneş: "Bugün transferi şoförle tesise yapacağım. Başka transfer yapmayacağım. (Gülerek)"