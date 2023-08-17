Şenol Güneş'ten Dinamo Kiev ve Mircae Lucescu açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Neftçi Bakü karşısında alınan galibiyetin ardından konuştu. Her geçen gün geliştiklerini kaydeden başarılı isim, "Geçmişte ne yaptığımız önemli değil, geleceğe bakacağız. Bugün maça baktığınızda, ilk yarıda geçen maç çok olumluyduk. Bu sefer de iyi başladık ama hücumda çok etkili olamadık. Daha fazla pozisyon yakalayabilirdik. Rakibin çıktığı pozisyonda gol yemek bizim için eksiydi. İkinci yarıda oyun ve skor üstünlüğü bizdeydi. Maçı kazandık. Seyircinin desteği, oyuncuların isteği önemli. Daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

"ONA GÖRE PLAN YAPACAĞIZ"

"3 günde bir maç oynuyoruz, önümüzde 5 maç var. Pazar günü Pendikspor maçı var, bizim için zor olacak. Savunma yapmalarını bekliyoruz. Daha sonra Dinamo Kiev ile oynayacağız, 2 maç. O da güçlü bir takım. Adana Demirspor'la oynayacağız. Onları da tebrik ediyorum. Arkasından da Dinamo Kiev rövanşı sonrası Sivasspor maçı var. Bütün maçları kazanmak istiyoruz. Oyunumuzu o şekilde planlayacağız. Herkes çalışak, çalışırsak bir yere varırız. Asıl amacımız buraya gelen seyircimizi sevindirmek."

"TÜRK TAKIMLARINA TEBRİKLER"

"Adana Demirspor, Galatasaray tur atladı. Fenebahçe maçı olaylı olmuş, şimdi öğrendim. Onların da tur atlayacağını düşünüyorum. Bütün Türk takımlarını tebrik ediyorum. Oyunculara ve taraftara teşekkür ediyorum."

DINAMO KIEV YORUMU

"Lucescu Türk futbolunu iyi tanıyan, değerli bir teknik adam. Başarılı bir şekilde Dinamo Kiev'in başında. Onu da tebrik ediyorum turu geçtiler. Baktığınızda rakip olduğumuz için zor bir maç oynayacağız. Bizi tanıyorlar, iyi bir takımları var. Gruplara kalmak istiyoruz."

RASHICA VE CHAMBERLAIN

"Rashica ve Chamberlain bugün antrenmana katıldı. Durumlarına bakacağız. Ona göre bu hafta veya gelecek haftaya değerlendireceğiz. Cenk de aynı şekilde. Bütün oyuncularımız, gelenler, oynayanlar ve oynamayanlar herkes iyi niyetle çalışıyor"