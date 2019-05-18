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Şenol Güneş'ten duygusal veda konuşması

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, 90 dakika tam konsantrasyon istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, 'Son 2 maçı da kazanıp beni güzel uğurlayın' dedi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor maçı öncesinde oyuncularıyla duygusal bir konuşma yaptı.

İŞİMİZE BAKALIM

Tecrübeli teknik direktör oyuncularına yaptığı konuşmada, "Bu sezon şanssız maçlar oynadık. Belki daha da yukarılarda olabilirdik. Ama artık o maçlar geride kaldı. Trabzonspor maçı bizim için çok önemli. Bu maçı kazanarak şansımızı devam ettirmeliyiz. G.Saray'ı ya da Başakşehir'i geçme şansımız var" ifadelerini kullandı.

Şenol hoca, "Trabzonspor evinde iyi organize olan bir takım. 90 dakika tam konsantrasyon istiyorum. Bir an olsun oyundan kopmayın" dedi.

BENİ GÜZEL UĞURLAYIN

Siyah-Beyazlı takımla son 2 maçına çıkacak olan Güneş, "Trabzonspor ve Kasımpaşa'yı yenerek beni güzel uğurlayın." şeklinde konuştu.

(Takvim)

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