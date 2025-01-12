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Spor

Şenol Güneş'ten Eren Elmalı açıklaması: Kulübe teklif yapmalı

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'ın ilgilendiği Eren Elmalı ile ilgili açıklamalar yaptı.

Haber Merkezi12 Ocak 2025 Pazar 19:37 - Güncelleme:
Şenol Güneş'ten Eren Elmalı açıklaması: Kulübe teklif yapmalı
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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'ın ilgilendiği Eren Elmalı ile ilgili açıklamalar yaptı.

Şenol Güneş yaptığı açıklamada, "Eren Elmalı bizim oyuncumuz, ben gitmesini istemem. Ama eğer giderse de yerine birini bakarız. Ama isteyen takımın oyuncuya teklif yapması doğru değil. Kulübe teklif yapmalı." dedi.

Deneyimli teknik adam ayrıca, "Alacak olan kulüp bunu bilmeli. Kafa karıştırmak doğru değil. Konuşulmuş olduğunu biliyoruz. O zaman alacak olan parasını verir biz de kendi yolumuza bakarız." ifadelerini kullandı.

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