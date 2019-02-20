Şenol Güneş'ten Gökhan Töre kararı

Beşiktaş'ta kadro dışı durumda olan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan Töre ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

Son yaşanan gelişmenin ardından Gökhan Töre'ye dönüş yolu kapalı. Devre arasında Kasımpaşa'nın ilgilendiği ala almadığı, Töre'nin sezon sonuna kadar çalışmalarını PAF takımıyla sürdürmesine karar verildi.

Yönetimin "Töre'yi affedelim mi?" teklifine, deneyimli teknik direktör Şenol Güneş bir kez daha "Gerek yok" yanıtını verdi.