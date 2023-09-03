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Spor

Şenol Güneş'ten ilginç transfer sitemi: ''Bekledim de gelmedi! Şarkıya döneceğiz''

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Sivasspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Transfer hakkında da görüşlerini bildiren Güneş, 'Bekliyoruz, olacağını düşünüyoruz. Bu zamana kadar hep bekliyoruz. Bekledim de gelmedi! Şarkıya döneceğiz. Elimizdeki oyunculardan sakatlar var. Stoper için kulübün şartlarına göre en iyisini inşallah alırız.' dedi.

3 Eylül 2023 Pazar 22:39 - Güncelleme:
Şenol Güneş'ten ilginç transfer sitemi: ''Bekledim de gelmedi! Şarkıya döneceğiz''
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Şenol Güneş, 2-0 kazandıkları Sivasspor mücadelesini değerlendirdi. Önemli bir 3 puan aldıklarını kaydeden başarılı hoca, "Bugün oyuncular iyiydi. Oyunu iki yarıda da rakip sahada oynadık" dedi. Beşiktaş'ın tecrübeli hocası transferle ilgili ise ilginç ifadeler kullandı.

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş sahasında Sivasspor'u konuk etti. Şenol Güneş'in öğrencileri, Servet Çetin yönetiminde sezona iyi başlangıç yapan Sivasspor'u yeni transferlerinin golleriyle devirdi. Kara Kartal'a 3 puanı getiren golleri; Omar Colley ve Milot Rashica kaydetti.

'AKILLI, DİKKATLİ, CESUR VE OYUNU OKUYARAK...'

Mücadelenin ardından Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. 3 puandan dolayı mutlu olduğunu kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Konyaspor ve Pendikspor ile iç sahada berabere kaldık. İki maçı da kazanmamız gerekiyordu. Kazanmak için oynamak gerekiyor. Bugün oyuncular iyiydi. Akıllı, dikkatli, cesur ve oyunu okuyarak oynadılar. Oyunu iki yarıda da rakip sahada oynadık" dedi.

'MORALİMİZ, UMUDUMUZ VE GÜCÜMÜZ VAR'

Güneş sözlerine, "İkinci yarı kopmalar oldu. Pas yaparak dinlememiz lazımdı. Oyuncu kalite üstünlüğü, oyun üstünlüğü skora da yansıdı. 5 de olabilirdi. Ligde 2 puan kayıpla gidiyoruz. Moralimiz, umudumuz, gücümüz var diye düşünüyoruz. Geç gelenler var, onlar da daha iyi olacak. Milli arada oyunculara başarılar diliyorum. Tatile gidenlere, iyi tatiller. Çok oyuncu milli takımlara gidecek, sonra üç günde bir maç yapacağız. Dinlendikten sonra yeniden başlayacağız" ifadeleriyle devam etti.

DENEYİMLİ ÇALIŞTIRICI TRANSFERLE İLGİLİ İSE ŞUNLARI SÖYLEDİ:

Bekliyoruz, olacağını düşünüyoruz. Bu zamana kadar hep bekliyoruz. Bekledim de gelmedi! Şarkıya döneceğiz. Elimizdeki oyunculardan sakatlar var. Stoper için kulübün şartlarına göre en iyisini inşallah alırız.

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