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Spor

Şenol Güneş'ten istifa sorusuna cevap

İsviçre'ye 3-1'lik skorla yenilen Milli Takım EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'na veda etti. Teknik direktör Şenol Güneş maç sonrası basın toplantısı düzenledi.

20 Haziran 2021 Pazar 21:57 - Güncelleme: 20 Haziran 2021 Pazar 21:57
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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'yi puansız kapatmamızın ardından tarihi hezimetle ilgili gelen soruya yanıt verdi.

"Bu hezimetin bedelini neye bağlıyorsunuz?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Şenol Güneş "Hezimeti ne için söylediniz, rezillik anlamında söylemediniz herhalde?" dedi.

Sözlerine devam eden Şenol Güneş "İlk İtalya maçında başladı bu. Fiziksel, teknik, taktik düşüncelerimiz rakip tarafından baskın olarak aleyhimize kullanıldı. Galler ve İsviçre maçını kazanabileceğimizi düşünüyorduk ama olmadı. Bu sonuçların sorumlusu benim. Yönetim kurulu elinden geleni yaptı, futbolcular ellerinden geleni yaptı." ifadelerini kullandı.

"İstifayı düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruyu da yanıtlayan Şenol Güneş "Şu an istifa edip etmeme gibi bir düşüncem yok. Bunun hesabı yapılır. Bu hesap yönetime veya kamuoyuna verilir. Ben yetkili olduğum için sorumlu olduğumu söylüyorum. Yoksa medya, personel, yönetim herkes sorumlu. Bu sorumluluğun karşılığı işi bırakıp kaçmak mıdır yoksa çalışmak mıdır, siz daha iyi bilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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