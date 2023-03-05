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Spor

Şenol Güneş'ten Kevin N'Koudou açıklaması

Süper Lig'in 24. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maç öncesi Kevin N'Koudou hakkında açıklamalarda bulundu.

5 Mart 2023 Pazar 18:38 - Güncelleme:
Şenol Güneş'ten Kevin N'Koudou açıklaması
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Beşiktaş Teknik direktörü Şenol Güneş, takımda düşünülmeyen Kevin N'Koudou ile ilgili konuştu.

Şenol Güneş yaptığı açıklamada, "N'Koudou'nun sezon sonunda ayrılma durumu var. Kendisiyle konuştum. Boşta durmasından ise gitmesi iyi olurdu. Karar kendisinin. Onun transfer anlaşmalarında farklılıklar var. Bizde kalması zaten görünmüyor. Adana Demirspor için iyi bir oyuncu." dedi.

Oyuncudan bekledikleri verimi alamadıklarını söyleyen Güneş, "Beklediğimiz randımanı alamadık. Gitmesine izin verdik ama son aşamayı bilmiyorum. Hala olabilir, olmayabilir. Konuşuluyor. Anlaşma olmazsa kalan 11 maçta oynaması zor görünüyor. Seneye de düşünmüyoruz. Katkı yapmasını da beklemiyoruz, bu yüzden tutmanın manası yok. Şu an bulunduğu durum rahat gelebilir ama sezon sonu bu şartları da bulamayabilir." ifadelerini kullandı.

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