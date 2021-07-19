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Spor

Şenol Güneş'ten Kurban Bayramı mesajı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

AA19 Temmuz 2021 Pazartesi 19:56 - Güncelleme: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 19:56
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TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, bayramların birlik, bütünlük, hoşgörü ve paylaşım duygularını perçinlediğinin altını çizen Güneş, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1,5 yıldır bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisinin oluşturduğu ortam henüz tam anlamıyla dağılmamışken, sınırlı da olsa, ailemizle, dostlarımızla, yakınlarımızla, sevdiklerimizle bulaşabilecek olmamız, bu bayramın anlamını hepimiz için birkaç kat daha arttırıyor. Yine de kutlamalarımızda pandemi kurallarına riayet etmeye göstereceğimiz özenin, sağlıklı yarınlara daha erken kavuşmamız adına büyük önem taşıdığını unutmayalım. Maske, mesafe kurallarına uyalım, aşılarımızı tamamlayalım, kendimizin ve sevdiklerimizin sağlıklarını tehlikeye atmayalım. Bu vesileyle; tüm İslam aleminin ve milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum."

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