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Spor

Şenol Güneş'ten maç sonu yorumu: Sorumlusu benim

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantep FK ile 0-0 biten maç sonrası konuştu.

23 Eylül 2024 Pazartesi 22:42 - Güncelleme:
Şenol Güneş'ten maç sonu yorumu: Sorumlusu benim
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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantep FK maçı sonrası konuştu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

Güneş, "Beşiktaş maçında farklıydı, 10 dakika falan başlangıcımız iyiydi. 10 kişi kaldığımızda savaşçı ruhumuzu gösterdi oyuncular. Umutlarımız vardı ama ikinci maçta fizik olarak iyiydik, top kayıpları anormal oldu. Bu maçta da ilk yarı boşa gitti bizim için ve rakip için. Biz kendimiz için gidiyoruz. Bütün oyuncular üzgün, hepsi de kendi adına şikayetçi. Bildiği doğruları yapamayınca moral ve güven kaybediliyor." dedi.

Deneyimli teknik adam, açıklamalarına, "Bir haftada 3 maç yaptık. Tempo koymak için fizik gücün daha iyi olması lazım. Geçen maçın son bölümünde baskılı oynadık. Bu maçta tempoyu arttırmaya çalışınca daha etkili olduk ama yine yeterli değil. Maç bittiğinde hayıflanmak, bize yakışmıyor diyerek günleri geçirmek istemiyorum. Sakatlıklar da var. Temposu tam hazır olmayan arkadaşlar var. Kötü bir dönem geçirdiğimizi söyledim, devam ediyor. Durum tespiti yapmaktan çok ayağa kalkmak için daha çok istemek durumuna getireceğiz. Benim görevim bu. 5 maçtır kazanamayan bir Trabzonspor var. Kazanmak için ortam müsaitti ama öyle paslar yaptık ki... Fizik güç, teknik, taktik oyun prensiplerinin çöpe atıldığı bir dönem geçiriyoruz. Üzgünüz ama çalışacağız. Fiziksel, teknik, taktik... Pazar günü Konyaspor maçı var. Onu nasıl kazanacağız onu düşüneceğiz." diye devam etti.

"Toparlanacağız" diyen Şenol Güneş, "Bugün de ikinci yarıda pozisyonlar vardı ama bu bize yetmez. Daha çok pozisyon bulan ve pozisyon vermeyen bir takım olacağız. Birlikte oyunu, takım oyunu, oyun disiplini ve pozisyon almadaki sıkıntıları çözeceğiz. Şu anda iyi olmamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Onlara görev veriyoruz ama sorumlusu benim. Oyunculara, "Üzülerek, teslim olarak, mazeret üreterek" bunu çözemeyiz diyorum. Onu halledemedik, kötü sonuçlarla devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

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