26 Mart 2021 Cuma 20:26 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 20:27

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynayacağımız Norveç mücadelesi öncesinde basın toplantısında soruları yanıtladı. Norveç'in son yıllarda yükselen bir değeri olduğunu vurgulayan Güneş, 'Kıran kırana bir maç olacak' dedi ve ekledi:

"KIRAN KIRANA BİR MAÇ OLACAK"



"Norveç'in son yıllarda yükselen bir değeri var. Dünya çapında oyuncularını piyasaya sürdüler. Kıran kırana bir maç olacak. Hollanda maçı ne kadar önemliyse, bu maç da aynı şekilde önemli olacak."

"İMAN GÜCÜMÜZÜ KULLANACAĞIZ"



'Önümüze çıkan engelleri aşarak güçleniyoruz. Bazen şanssızlıklar da yaşayabiliyoruz. Güçlü rakibe karşı oynadık, seyahat yaptık. Buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Norveç karşısında hem fizik gücümüzü, hem moral gücümüzü, hem iman gücümüzü kullanacağız.'

'KAZAKİSTAN'A ALACAĞIZ MAÇLARIMIZI ORAYA GELSİNLER DİYE'



"Norveç, ülkelerinde kısıtlama var diye iki maçı üst üste İspanya'da oynadı. Biz de bundan sonra Kazakistan'a alacağız maçlarımızı oraya gelsinler diye."

'BİZ TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDİYORUZ'



"Başından beri aile havasını kurmaya çalıştık. Her katılan arkadaşımız da buna katkıda bulunuyor. Biz Türkiye'yi temsil ediyoruz. Umutlu bakıp, mutlu dönmek istiyoruz."

'KADROYA ÇAĞIRIRKEN DE, ÇAĞIRABİLECEĞİMİZ ARKADAŞLARIMIZ VAR'



"Kalecilerimiz hem kaleyi dolduruyor, hem de güven veriyorlar. Kadroya çağırırken de, çağırabileceğimiz arkadaşlarımız var. Mevcut kalecilerimiz açısından da, kimi oynatsam hakkını vereceğini düşünüyorum. 4 kalecim de bir kaleci gibi, birbirlerinin duygu ve düşüncelerini paylaşıyorlar. Birbirlerine destek oluyorlar."

'OZAN'IN BİR SIKINTISI VAR'



"28 kişilik kadronun içerisinde İrfan Can Kahveci ve Nazım vardı, çıkmak zorunda kaldılar. Daha sonra Zeki çıktı ve Merih de düzelmediğinden dolayı 4 oyuncu burada yok.. Ozan'ın da bir sıkıntısı var, bakacağız durumuna. Maç saatine kadar bekleyeceğiz.'