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Spor

Şenol Güneş'ten Ozan Kabak açıklaması

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 2. maçında deplasmanda Norveç ile karşı karşıya gelecek Milli Takımda teknik direktör Şenol Güneş maç öncesi açıklamalarda bulundu.

27 Mart 2021 Cumartesi 19:48 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 19:48
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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş zorlu mücadele öncesinde, "Ozan Kabak'ın gelmeden ateşi çıkmıştı. Serum ve ilaç verdik, midesinde de rahatsızlık vardı. Düne nazaran iyi ama halsizliği olduğu için oynatma şansımız olmadı"

"Alternatif olarak sıkıntılarımız var. Defansta iki bekimiz, iki stoperimiz yok. Oyunun gidişine göre Ozan'ı oynatır mıyız bilmiyorum. İhtiyaç duyarsak ve kendini iyi hissederse değerlendirebiliriz"

"Norveç'in oyun sistemlerinin hepsine hazır olacağız. Esas olan takımların bireysel özellikleri, oyun disipliniyle oynayıp, maç bittikten sonra mutlu ayrılmak istiyoruz. İsteği, eyleme dönüştürmek gerekiyor" ifadelerini kullandı

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