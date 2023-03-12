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Spor

Şenol Güneş'ten Rachid Ghezzal açıklaması

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta maç öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Şenol Güneş, kadroda yer almayan Rachid Ghezzal için de konuştu.

12 Mart 2023 Pazar 18:41 - Güncelleme:
Şenol Güneş'ten Rachid Ghezzal açıklaması
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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir'e UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çarşamba günü oynayacağı maç için şans dileyerek sözlerine başlayan Şenol Güneş, "Emre hocayı tebrik ediyorum gayet başarılı işler yapıyor. Avrupa kupasından iyi sonuçla döndüler. Perşembe günü için başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İki takımın da pozitif bir oyun oynadığını aktaran deneyimli antrenör, "Sahanın zemini çok güzel. İki takım da pozitif futbol oynamaya çalışan takım. Biz de geçen haftaki kadroyu bozmadık. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Umarım ki yükselen bir değer olarak devam ederiz. 3 puanı almak istiyoruz." dedi.

Maç kadrosunda yer almayan Rachid Ghezzal'la ilgiliyse Şenol Güneş şunları söyledi, "Geçen hafta iyiydi. Antrenmanda da iyiydi. Bugün de başlayabilirdi ama 5'e 2'de ufak bir ağrı hissetti. Bir daha gitti mi dönüşü olmaz. Riskli olabileceği için kadroya almadık. Sonradan oyuna da dahil edersen risk olabilirdi. Kadroda olmaması daha iyi. Çok oynamak istiyor ama başlamaması daha iyi. İstanbulspor maçına daha hazır hale gelir diye düşünüyorum."

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