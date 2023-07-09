Şenol Güneş'ten transfer açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fotomaç'tan Turgay Demir'e konuştu. İşte Güneş'in sözleri...

Hocam transfer konusunda çok net konuştunuz, acele edilmesini ister gibiydiniz, sizi ilk kez böyle gördüm!

"OYUNCULARIN YETİŞMESİ ÖNEMLİ"

"İstanbul'daki kamp bir bakımı ısınma hareketleri ama Avrupa kampına yeni oyuncuların yetişmesi bizim için önemli."

"NETLEŞTİRİLMESİ GEREKİYOR"

Yönetimin bazı sorunları çözmesi gerektiğini ima ettiniz ya da ben öyle anladım!?

"Doğru anlamışsın, şimdi misal Saiss gitmek istiyor, adamın sözleşmesi var, Olur mu öyle gitmeksen gidersen biz aynı kalitede oyuncuyu nasıl buluruz, ne zaman buluruz? Takımda bu tür durumların öncelikle netleştirilmesi gerekiyor"

YERLİ FORVET TRANSFERİ

Bu girişin ardından konuyu yerli forvete getirdim, hoca, "Umut Nayir'den daha hareketli, yıpratıcı" diye başlayıp Halil Dervişoğlu'nu tarif etti ama bu bölüm off the record olduğu için yazmadım, kimseye söylemedim, artık transfer açığa çıktığı için bu konuşmayı da size aktarıyorum. Halil Dervişoğlu Şenol hocanın bizzat istediği bir oyuncu...

ON NUMARA TRANSFERİ

On numara pozisyonu için ne diyorsunuz, sizin şampiyonluklarınızda Gomez- Sosa, Aboubakar-Talisca ikilisi vardı... Şimdi beklentiniz nedir?

"SOSA GİBİ BİRİNE İHTİYACIMIZ VAR"

"Sosa bizde 10 numara gibi oynadı çok da faydalı oldu ama sonraki kariyerinde 6-8 de oynadı. Böyle bir forvet arkası oyuncuya ihtiyacımız var."

GEDSON FERNANDES

Gedson sizin beğendiğiniz bir oyuncu bunu biliyorum ama hücumda istediğiniz verimi alamıyorsunuz sanırım..

"DAHA GİRİŞKEN OLMALI"

"O bölgede daha girişken olmalı, daha çok şut atmayı düşünmeli, bunu da yapacaktır zamanla çünkü çok kaliteli bir oyuncu."

STOPER TRANSFERİ

Stoper istediğinizi biliyoruz. Son durum nedir?

"Saiss, Colley, Tayyib başta bu bölgede iyiyiz ama bir oyuncuya daha ihtiyacımız var. Saiss gitme-kalma ikileminden bir an önce çıkmalı... Bu şartlarda bir stoper daha aldık mı yeterli!"

İSTEDİĞİ STOPER TAKVİYESİ

Stoper gezegenin hangi kıtasından düşünüyorsunuz!

"ÖNCELİKLE AVRUPA OLSUN İSTERİM"

"Öncelikle Avrupa olsun isterim ama olmazsa, başka bölgeler de olabilir. Takımda çok Afrika kökenli oyuncumuz var bu dengeleri de gözetmeliyiz..."

ŞENOL GÜNEŞ'İN HEDEFİ

Göreve geldiğiniz andan itibaren iyi bir iskelet kurdunuz, sisteminizi oturttunuz, şimdi hedef nedir?

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

"Şampiyon olmak istiyoruz bunu söylemeye bile gerek yok ama dahası var. Beşiktaş şampiyon olmalı ve sonraki yıl Avrupa'da bir şeyler yapmalı. Buna göre yapılanmalıyız..."

"ÇOK YÖNLÜ DÜŞÜNMELİYİZ"

Kısa, orta ve uzun vadeli düşünceleriniz olduğunu anlıyorum.

"Aynen öyle. Burası Beşiktaş bir şey yaparken çok yönlü düşünmeliyiz."

ARDA GÜLER KONUSU

Bir de genç oyuncular konusu var, siz de Arda Güler üzerinden bazı şeyler söylediniz..

"ŞANSI KULLANMAK YETENEKLERİNE KALMIŞ"

"Teknik adam gençleri oynatır mı, oynatmaz mı, yok böyle bir şey. Genç adam o formanın yükünü taşıyabiliyor mu, taşıyamıyor mu, buna bakmak lazım. Arda o yükü omuzladı, parladı, gitti. Bize düşen potansiyelini gördüğümüz gençlere şans vermek. O şansı kullanmak onların yeteneklerine kalmış. Gençler de kendilerini her yönden çok iyi hazırlamalılar biz onlara ancak yardımcı olabiliriz."

TRANSFER POLİTİKASI

Hocam Başkan Ahmet Nur Çebi ile dostluğunuz malum, ama dostluk başka iş başka. Transfer konusunda yönetimin politikaları sizin hesaplarınıza ne kadar uyuyor!

"HERKES ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

"Herkes elinden geleni yapıyor bunu biliyorum. Yeni oyuncuların Avrupa kampına yetişmesi önemli. Bu bizim lige ve Avrupa'ya daha kısa sürede, daha iyi hazırlanmamızı sağlayacak."

"TÜRKİYE İÇİN ŞAMPİYONLUK AMAÇ"

Şampiyonluk ve daha fazlası diyen bir Şenol Güneş var karşımızda, bu çok önemli.

"Öyle olmalı, Türkiye için şampiyonluk amaç fakat konu Avrupa olunca şampiyonluk bizi daha büyük hedeflere taşıyacak bir araç."