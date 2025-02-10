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Spor

Şenol Güneş'ten transfer açıklaması

Trabzonspor'un tecrübeli çalıştırıcısı Şenol Güneş, sahalarında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi10 Şubat 2025 Pazartesi 23:13 - Güncelleme:
Şenol Güneş'ten transfer açıklaması
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Trabzonspor'un tecrübeli çalıştırıcısı Şenol Güneş, sahalarında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Güneş, "Sürekli iyi oynamak istiyoruz ama oyuna öyle başlayamadık. Rakip oyunu kontrol etti. Kötü başladık ama iyi bitirdik. Son bölümlerde çok daha dikkatliydik. İkinci golü de bulabilirdik. Pozisyonlar bulduk ama rakip topu iyi kullandı ilk yarıda, sahayı iyi parsellediler. Oyuncularımın emekleri için teşekkür ediyorum. Kazanmamız gereken bir maçtı, mutluyuz." dedi.

Zubkov'u merkeze alarak başladıklarını ancak karşılamada sorun yaşadıklarını belirterek teknik adam, "Zubi'yi ortaya aldım en başta ama karşılamada sıkıntı çektik. Tekrar eski düzenimize dönmek zorunda kaldık. Zubkov çok önemli bir oyuncu, bize çok şey katacaklar. Tony ve Visca çok önemli, tecrübeli oyuncular. Dany Sikan çok önemli oyuncu, hücumda opsiyonlarımız çoğaldı. Sürekli geride kalan bir takım olarak bir sabırsızlık var." ifadelerini kullandı.

72 yaşındaki çalıştırıcı son olarak kadroya katmak istedikleri oyuncularla ilgili sıkıntılar yaşadıklarını belirterek,"Almak istediğimiz genç ve bize katkı sağlayacak oyuncular vardı, sıkıntı oldu. Hücumda bir beklentimiz yok, ortada bir beklentimiz vardı. Yeni bir takımız zaten, alacağımız oyuncunun bize katkı sağlaması lazım, o da çok pahalı. Defansta da bize alternatif olacak bir isim olabilirdi. Savic ve Arseniy yeni bir araya geldiler. Oraya alabileceğimiz oyuncu çok maliyetli olur, biz bunu alamayız. Savunma zaten tamamen yeni. Gidenler de olabilir, transfer bir neticedir. Bakacağız." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

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