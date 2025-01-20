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Spor

Şenol Güneş'ten transfer açıklaması: İki tane hamlemiz olacak

Konuk ettiği Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi20 Ocak 2025 Pazartesi 23:19 - Güncelleme:
Şenol Güneş'ten transfer açıklaması: İki tane hamlemiz olacak
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Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Sivasspor'u 4-0 mağlup etti.

Bordo-Mavililer'in teknik direktörü Şenol Güneş, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"PENALTI POZİSYONU KEŞKE OLMASAYDI"

Mücadeleyi değerlendiren Güneş, "İkinci yarının ilk maçıydı, iyi başladık. Taraftarın beklediği güzel oyun ve iyi sonuç sahaya yansıdı. Daha dikkatli olmamız gereken yerler var, kazanırken ders çıkarmak çok önemli. Bütün oyuncular mutlu oldu, hepimizi mutlu ettiler. Herkese keyif verdi oyuncular. İkinci yarının başındaki penaltı pozisyonu birtakım anlayışlarımızı yıktı, keşke öyle bir şey olmasaydı. Ambiyansın öyle olması doğru değil. Uğurcan aslında gitmezdi ama taraftar isteyince gitti. Banza'nın da dikkati dağıldı. Ekstra işlere soyunmalıyız ama anlayışımızı da bozmamalıyız." dedi.

"TRANSFERLER OLACAK"

Transfer sorusuna cevap veren deneyimli çalıştırıcı, "Transferler 13 Şubat'ta bitecek. Başkan çalışıyor. Bir tane oyuncumuz kesin, iki tane hamlemiz olacak. Alacağımız oyuncuları takviye olarak alacağız. 1-2 olmamız çok zor, önce 5. olmayı sonra 3. olmayı hedefleyeceğiz. Onun için oyuncuların skora bakmadan oynaması gerekiyor. Transfer olacak, acele etmeyin." ifadelerini kullandı.

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