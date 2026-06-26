Şenol Güneş, A Milli Takımımız'ın ABD'yi 3-2 yendiği 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki son maçımızı değerlendirdi.

"OYUNCU KENDİNİ YÖNETECEK"

"Maça yine kötü başladık! Cesur olacaklar, yeteneklerini kullanmayı bilecekler! Bunları biliyorlar ama yerinde ve zamanında yapacaklar! Oyuncu önce kendini yönetecek!"

"BU YETMEZ!"

Yetenek olarak ABD'den çok daha iyiyiz. Hücumda iyiydik ama daha iyisi olmalı! Bu yetmez!

"ÖNEMLİ OLAN AYAĞA KALKMAK"

Hedeften sapma olunca, yön kaybı oldu! Rakip ister savunma, isterse hücum yapsın... Bizim takım, hepsine karşı başarılı olabilir! Duygusal kırılmalar oyuncularda ve hocada olabilir... Önemli olan bundan sonra ayağa kalmak!

"OYUNCUNUN ÜZÜLME HAKKI YOK"

Dünya Kupası'na veda ettik, kızgınlığımızı ve moral bozukluğumuz son maçta 3 golle teselli ettik. Arda Güler'e katılıyorum. Üzülmeye hakkı yok oyuncuların. Bunu yönetecek. Bazen eleştiri, bazen takdir alacak. İnsanların tek beklentisi güzel futbol, hayal kırıklığımız bundan oldu.

"BU ELEŞTİRİLER NORMAL"

Bu maçtaki oyuncuların neden oynamadığı sorulacak, bu eleştiriler normal. Yeni oyuncuları kazanmak için çok çalışmak lazım. Hoca da bunu taramalı...

"HERKES AKLINI KENDİNE SAKLAYABİLİR"

Herkesin aklı var, herkes aklını kendine saklayabilir ama eleştirisini de yapsın.

"UĞURCAN BUNUN ÜSTESİNDEN GELİR"

Uğurcan Çakır uzaktan goller yediği için tartışılıyor. Uğurcan Çakır, Türkiye'nin en iyi kalecisi. Uzaktan yediği goller tartışılacaktır ama Uğurcan bunların üstesinden gelir.