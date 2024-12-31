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Spor

Şenol Güneş'ten yeni yıl mesajı: 2025'in başarılarla dolu bir sene olmasını diliyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı ve bordo mavili ekibin başarılarla dolu bir sene geçirmesini diledi.

AA31 Aralık 2024 Salı 17:36 - Güncelleme:
Şenol Güneş'ten yeni yıl mesajı: 2025'in başarılarla dolu bir sene olmasını diliyorum
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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Güneş, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajında, 2025 yılının insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Yeni yılın başarılarla dolu olmasını dileyen Güneş, şunları kaydetti:

"Sağlık, huzur ve mutluluk, yaşamın en kıymetli değerleridir. Bu değerlerin, her bir insanın hayatına dokunduğu bir yıl olması en büyük dileğimdir. Trabzonspor ailemizin tüm üyelerine, tüm futbolseverlere en içten dileklerimi sunuyorum. Yeni bir yıl, yeni başlangıçların ve umutların yeşerdiği bir dönemdir. 2025'in daha güzel günleri birlikte inşa edeceğimiz ve başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyorum."

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