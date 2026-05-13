  • Serbest Stil Güreş Milli Takımı, Uluslararası Ali Aliyev Turnuvası'nda mindere çıkacak
Serbest Stil Güreş Milli Takımı, Rusya'nın Kaspiysk kentinde gerçekleşecek Uluslararası Ali Aliyev Turnuvası'nda mindere çıkacak.

IHA13 Mayıs 2026 Çarşamba 13:02 - Güncelleme:
Uluslararası Ali Aliyev Turnuvası, 14-18 Mayıs 2026 tarihleri arasında Rusya'nın Kaspiysk kentinde düzenlenecek. Serbest Stil Milli Takımı da bu turnuvada ay-yıldızlı bayrağı temsil edecek.

Uluslararası Ali Aliyev Turnuvası'nda mücadele edecek sporcular şöyle:

57 kg - Bekir Keser

61 kg - Tolga Özbek

65 kg - Hamza Zopalı

65 kg - Yusuf Tümer

74 kg - Cüneyt Budak

74 kg - Muhammed Beşir

79 kg - İbrahim Metehan Yaprak

86 kg - İsmail Küçüksolak

92 kg - Fatih Altunbaş

92 kg - Süleyman Karadeniz

92 kg - Osman Göçen

97 kg - Rıfat Eren Gıdak

97 kg - Resul Güne

125 kg - Hakan Büyükçingil

  • Serbest Stil Güreş Milli Takımı
  • Uluslararası Ali Aliyev Turnuvası
  • güreş

