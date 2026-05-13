Uluslararası Ali Aliyev Turnuvası, 14-18 Mayıs 2026 tarihleri arasında Rusya'nın Kaspiysk kentinde düzenlenecek. Serbest Stil Milli Takımı da bu turnuvada ay-yıldızlı bayrağı temsil edecek.

Uluslararası Ali Aliyev Turnuvası'nda mücadele edecek sporcular şöyle:

57 kg - Bekir Keser

61 kg - Tolga Özbek

65 kg - Hamza Zopalı

65 kg - Yusuf Tümer

74 kg - Cüneyt Budak

74 kg - Muhammed Beşir

79 kg - İbrahim Metehan Yaprak

86 kg - İsmail Küçüksolak

92 kg - Fatih Altunbaş

92 kg - Süleyman Karadeniz

92 kg - Osman Göçen

97 kg - Rıfat Eren Gıdak

97 kg - Resul Güne

125 kg - Hakan Büyükçingil