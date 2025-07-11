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Spor

Serdal Adalı açıkladı! Orkun Kökçü'de mutlu son

Beşiktaş, Orkun Kökçü transferinde mutlu sona ulaştı. Transfere ilişkin açıklamada bulunan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Orkun Kökçü'nün yarın İstanbul'a geleceğini ifade etti.

TRT SPOR11 Temmuz 2025 Cuma 19:38 - Güncelleme:
Serdal Adalı açıkladı! Orkun Kökçü'de mutlu son
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Beşiktaş, kadrosunu milli futbolcu Orkun Kökçü ile güçlendirdi. Siyah beyazlı kulüp ile her konuda anlaşma sağlayan Orkun Kökçü, İstanbul'a geliyor.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Orkun Kökçü transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar milli futbolcunun kulübü Benfica ile anlaşma sağladı.

Benfica, Orkun Kökçü'nün sağlık kontrolleri için İstanbul'a gitmesine izin verdi.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün transferi konusunda Benfica ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda oyuncu ve kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

BAŞKAN ADALI AÇIKLADI

Transfere ilişkin açıklamada bulunan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Orkun Kökçü'nün yarın İstanbul'a geleceğini ifade etti.

Yarın sabah 10:00'da Başkan Serdar Adalı'nın Hollanda'ya giderek Orkun Kökçü'yü İstanbul'a getireceği öğrenildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI

Kökçü, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 55 resmi maça çıktı ve bu süreçte 12 gol, 11 asistlik dikkat çekici bir performans sergiledi.

  • Orkun Kökçü transfer
  • Beşiktaş
  • Benfica milli futbolcu

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