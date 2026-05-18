Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görevden ayrılmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Adalı'nın açıklamaları:

"Öğlen saatlerinde Sergen hocayla bir araya geldik. Kötü bir sezon geçirdik. Dolayısıyla da tepkiler, hocanın da en çok takıldığı hadise bu... Önümüzdeki sezonda da bu tepkiler olacak. Canı yanan taraftar bağıracak. Ben bunu her zaman saygıyla karşıladım. Bunu konuştuğumuzda da Sergen hoca, önümüzdeki sezon bu tepkileri karşılayacak, göğüs gerecek şeyi olmadı. O yüzden konuştuk ve yollarımızı ayırdık."

"Son 3-4 senede Beşiktaş camiası tepki göstermekte haklı. İyi bir sonuç almak için uğraşıyoruz. Camianın ve taraftarın tepkisi bana göre "Niye bağırdılar?" diyebileceğimiz bir durum değil. Ortada görünen bir hadise var. Ama biz her bağırıldığında bırakacaksak olmaz. Böyle bir ortam varken ben memnun değilim, hoca da memnun değil. Ama bir şeylerden vazgeçecek değiliz. Bunu başaracağız, başarmak mecburiyetindeyiz."

"Her bağırıldığında gidecek olursak... İnce ip üstünde giderek bir şeyleri atlatmaya çalışıyoruz. Gerek finansal, gerek idari..."

"Çok kısa bir zamanda da teknik direktörümüz belli olacak. Şu andan itibaren çalışmalara başladık. Yerli mi olur yabancı mı olur henüz bilmiyoruz. Bir an önce uzatmadan yeni hocayı belirleyeceğiz."

"Sergen hoca hiçbir şekilde tazminat talep etmedi, haziran maaşını da istemedi. Ekibine teşekkür mahiyetinde bir şeyler vereceğiz. Sonra helalleşeceğiz."

ŞENOL GÜNEŞ AÇIKLAMASI

"Ben Şenol hocayı çok severim. Ama Sergen hocadan sonra Şenol hoca ile çalışmayı düşünmüyorum. Yazılıyor, çiziliyor... Şenol Güneş'e de ayıp ediliyor. Aylardır ben telefonda dahi konuşmadım."