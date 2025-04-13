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Spor

Serdal Adalı Arat dönemini eleştirdi! ''Toplam zarar 21 milyon euro''

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Immobile ve Aboubakar'ın maliyetlerini ortaya koyarak isyan eden başkan bu sezonki zararın toplam 21 milyon euroya ulaştığını açıkladı. İşte detaylar...

AKŞAM13 Nisan 2025 Pazar 09:08 - Güncelleme:
Serdal Adalı Arat dönemini eleştirdi! ''Toplam zarar 21 milyon euro''
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Siyah-Beyazlı kulübün Divan Kurulu toplantısında konuşan Adalı, Hasan Arat döneminde yapılan transfer hamlelerini eleştirdi: "Ciro Immobile'nin yıllık net maaşı 6 milyon euro. Yüzde 40 vergisi var 2.5 milyon euro, etti 8.5 milyon euro. 2 milyon euro da imza parası var, etti 10.5 milyon euro. Bir taraftan da 4.6 milyon euro Vincent Aboubakar'ın maaşını ödeyip Hatay'a yolluyoruz, yerine 10 milyon euroya oyuncu alabilmek için... Tek santrfor bölgesi için bütçeye yıllık 17 milyon euro yük binmiş. Varın buradan hesabını siz yapın. UEFA Finansal Kontrol Birimi'nden geçen gün yazı geldi. Aralık 2023 - Kasım 2024 arasında kadro maliyetinin belirlenen oranların üzerinde kalması nedeniyle 1.5 milyon euroya kadar olan cezayla karşı karşıyayız. 2022-2023 sezonunda amatör branşlarda 5 milyon 600 bin euro olan toplam zarar, içinde bulunduğumuz sezonda 21 milyon euroya kadar yükselmiştir. Bu sezon 21 milyon euroya çıkan zararı, biz her geçen yıl azaltmak zorundayız. Beşiktaş arması her yerde başarılı olmalıdır ama para varsa!"

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