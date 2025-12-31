İSTANBUL 5°C / -2°C
Spor

Serdal Adalı: Barış ve huzur dolu bir yıl diliyorum

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yeni yıl mesajı yayınladı. Adalı, mesajında, 'Başta camiamıza ve taraftarlarımıza olmak üzere vatandaşlarımıza ve tüm dünyaya barış ve huzur dolu bir yıl diliyorum.' ifadelerini kullandı.

AA31 Aralık 2025 Çarşamba 17:58 - Güncelleme:
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yeni yıl mesajında barış ve huzur dolu bir sene diledi.

Adalı, kulübün internet sitesinden paylaşılan yeni yıl mesajında, 2025'te Beşiktaş'ı finansal bağımsızlığına kavuşturmak amacıyla birbirinden önemli projeler gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Başta camiamıza ve taraftarlarımıza olmak üzere vatandaşlarımıza ve tüm dünyaya barış ve huzur dolu bir yıl diliyorum. Yeni yılda temelini attığımız projeleri nihayete erdirmek, kulübümüzün gücüne güç katacak yeni projelere imza atmak ve Beşiktaş'ımızı sportif olarak özlenen başarılara kavuşturmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yer aldığımız tüm spor dallarında, takımlarımızın ve sporcularımızın göğsümüzü kabartacak ulusal ve uluslararası başarılar kazanmasını yürekten diliyorum."

