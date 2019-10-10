Beşiktaş'ta ilk başkan adayı resmen belli oldu!

Serdal Adalı, Beşiktaş başkanlığına aday oldu! Beşiktaş'ta başkan adaylığı için bugün saat 17:00'ye kadar imzaların divana verilmesi gerekiyordu ve ilk hamle Serdal Adalı'dan geldi. Serdal Adalı, Beşiktaş başkanlığına aday oldu.