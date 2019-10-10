Beşiktaş'ta ilk başkan adayı resmen belli oldu!

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Serdal Adalı, Beşiktaş başkanlığına aday oldu!

Beşiktaş'ta başkan adaylığı için bugün saat 17:00'ye kadar imzaların divana verilmesi gerekiyordu ve ilk hamle Serdal Adalı'dan geldi. Serdal Adalı, Beşiktaş başkanlığına aday oldu.

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Beşiktaş'ta başkan adaylığı için bugün saat 17:00'ye kadar imzaların divana verilmesi gerekiyordu ve ilk hamle Serdal Adalı'dan geldi. Serdal Adalı, Beşiktaş başkanlığına aday oldu.

Ayrıntılar geliyor...

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