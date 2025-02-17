Sezona Hasan Arat başkanlığında ve Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde başlayan Beşiktaş, Süper Lig'de önceki sezon olduğu gibi yarışa erkenden havlu attı. Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 5-0 yenerek heyecan yaratan Kara Kartal'da kaos meydana geldi. Önce Hasan Arat istifa etti, sonrasında Van Bronckhorst'la yollar ayrıldı. Hüseyin Yücel'in sürdürdüğü başkanlık süresince de Beşiktaş iyi sinyaller vermedi. Serdal Adalı, seçimi kazanarak göreve geldi ve camiayı kenetlemeye özen gösterdi.

DEVRE ARASINDA TAKIMI ÇAĞIRDILAR

Son olarak Trabzonspor maçı öncesi taraftarlara çağrıda bulunan Başkan Serdal Adalı, bu isteğinin karşılığını aldı. Siyah-Beyazlı taraftarlar, yoğun yağışa rağmen tribünlerin tamamını doldurdu. Şampiyonluk hedefinden uzak olan takımlarını desteklemeye gelen sporseverler, maç içerisinde güven kaybı yaşamadı. İlk yarıyı 1-0 yenik kapatan oyuncular tribüne çağırıldı ve alkışlanarak soyunma odasına gönderildi. Bu motivasyonla ikinci devreye çıkan Beşiktaşlı futbolcular, güçlü rakibi karşısında geri dönüşe imza atmayı başardı ve maçı kazandı.

FUTBOLCULAR BİRLİK OLMUŞ DURUMDA

Siyah-Beyazlı taraftarların bu hareketi, 3-3 biten efsane Benfica mücadelesini hatırlattı. Daha önce karşılaşma sonlarında dağınık bir görüntü veren futbolcular, Trabzonspor galibiyeti sonrası kenetlendi. Tribünlere hep birlikte gidildi ve derbiden alınan 3 puan coşkuyla kutlandı. Kiralık olarak forma giydiği Çaykur Rizespor'dan geri çağırılan Amir Hadziahmetovic ve yeni transfer Kenny Arroyo da üçlü çektirdi. Kara Kartal'ın yenilmezlik serisi 7 maça çıktı. Siyah-Beyazlılar, evinde oynadığı son 5 lig müsabakasında da mağlubiyet yüzü görmedi.