Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, Orkun Kökçü'yü renklerine bağlamak için yoğun çaba harcıyor.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, bu transferle bizzat ilgileniyor. Beşiktaş transfer heyeti de Adalı ile birlikte Portekiz'de bulunuyor.

Başkan Serdal Adalı, Benfica kulübü yöneticileri ile birebir görüşüyor. Alınan bilgilere göre Orkun Kökçü transferinde görüşmeler olumlu yönde devam ediyor.

Başkan Serdal Adalı, milli futbolcunun transferi konusunda Benfica kulübüyle yaptığı görüşmelerde önemli aşama kaydetti.

Orkun Kökçü de Benfica'dan ayrılmak istiyor. Teknik direktörü Bruno Lage ile problem yaşayan Orkun, bu isteğini kulüp yönetimine iletti.

24 yaşındaki milli futbolcunun ilk tercihinin Beşiktaş olduğu belirtiliyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Benfica'da 55 maça çıkan Orkun Kökçü, 12 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.