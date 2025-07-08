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Spor

Serdal Adalı devreye girdi! Beşiktaş'ta Orkun Kökçü mesaisi

Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlı ekip, Benfica forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü için düğmeye bastı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, transferi bitirmek için bizzat Portekiz'e gitti. Alınan bilgilere göre transfer görüşmeleri olumlu yönde devam ediyor. İşte detaylar...

TRT Spor8 Temmuz 2025 Salı 17:26 - Güncelleme:
Serdal Adalı devreye girdi! Beşiktaş'ta Orkun Kökçü mesaisi
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Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, Orkun Kökçü'yü renklerine bağlamak için yoğun çaba harcıyor.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, bu transferle bizzat ilgileniyor. Beşiktaş transfer heyeti de Adalı ile birlikte Portekiz'de bulunuyor.

Başkan Serdal Adalı, Benfica kulübü yöneticileri ile birebir görüşüyor. Alınan bilgilere göre Orkun Kökçü transferinde görüşmeler olumlu yönde devam ediyor.

Başkan Serdal Adalı, milli futbolcunun transferi konusunda Benfica kulübüyle yaptığı görüşmelerde önemli aşama kaydetti.

Orkun Kökçü de Benfica'dan ayrılmak istiyor. Teknik direktörü Bruno Lage ile problem yaşayan Orkun, bu isteğini kulüp yönetimine iletti.

24 yaşındaki milli futbolcunun ilk tercihinin Beşiktaş olduğu belirtiliyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Benfica'da 55 maça çıkan Orkun Kökçü, 12 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

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