Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.

"Futbol takımımızın psikolojik olarak neredeyse dağıldığı bir dönemde göreve geldik. Sezon başında neredeyse sıfırdan takım yapmak zorunda kaldık. Son 4-5 yılın birçok dosyasını kapattık. Yepyeni bir takım yapmaya çalışırken diğer yandan seneler önce ayrılan oyuncuların bile ödenmemiş maaşlarını, vergilerini, menajerlik ücretlerini ödedik. Geçmişten gelen borçlar için yaptığımız ödemelerle sıfırdan bir takım daha kurulurdu."

"Bu kadro sıfırdan kurulmak zorundaydı. Kaliteli, aidiyet hisseden, kişisel hedefleri bitmemiş oyuncular getirmek durumundaydık. Çok daha genç ve kaliteli kadro oluşturmak zorundaydık. Bu sezon başı tam 25 oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Yerlerine bahsettiğimiz kriterlere uyduğunu düşündüğümüz 12 futbolcuyla anlaştık. Her transfer döneminde gönderilmeye çalışılan oyuncu borsası, Beşiktaş'ın kanayan yarasıydı. Kimler gidecek diye bizden başka manşetlere taşınan kaç kulüp vardır bilemiyorum. Bunlar yılların yanlışı, birikimi. Bizi en çok zorlayan, yeni oyuncular için ayıracağımız bütçeyi de azaltmak durumunda kaldık. Kimisiyle zor kimisiyle kolay geçen pazarlıklar oldu. Bazıları oynama şansı bulamamalarına rağmen, umurlarında değil. Beşiktaş'ın parasıyla İstanbul'da güzel hayatları vardı. Kendi hallerine bıraksak memnuniyetle kalırdı. Futbolcu mutlu, menajeri mutlu ama ortada yok, onları buralara alan yöneticiler teknede, yazlıklarında. Beşiktaş taraftarı hariç herkesin keyfi yerinde."

"Masuaku üzerinde çok konuşmalar oldu. Sezon içinde istenmeyen adam ilan edilen oyuncu, gittikten sonra ne övgüler ne methiyeler... Masuaku sözleşmesi bitmiş, 31 yaşındaydı. İnişli çıkışlı performanslar gösteriyordu. Kendisine 1 yıllık kontrat ve şartlarımıza uyacak maaş teklifinde bulundu. Oyuncu 2 yıllık kontrat ve mevcut rakamının üzerinde maaş istedi. Her ne kadar bizim dönemimimizde performansı yükselmiş olsa da talepleri çok fazlaydı. Kararımızı yollarını ayırmaktan yana kullandı. Yerine Çek Milli Takımı'nda oynayan, Benfica'nın 2 sene önce 14 milyon Euro verdiği Jurasek'i Masuaku'nun istediği rakamın çok çok azına aldık. Kiralama bedeli ödemedik, zorunlu satın alma opsiyonu bulunmuyor. Tamamen tercihimize bağlı opsiyon hakkımız var. Bu mevki için 1 transfer yeterli olmadı, ikincisini yaptık. Rıdvan'ı ekledik. Sezon boyunca rekabet edecek 2 oyuncumuz var sol tarafta."

"Sağ bekte önemli bir değişim yaşadık. Sağ bek için iki farklı oyuncuyla son aşamaya geldik. Transferleri iptal oldu. Tüm camiamız bilmeli ki, iki transferde kulübümüzün haklarını koruduk. Kararlarımızın sonuna kadar arkasındayız. Yapılan anlaşmanın üzerine gelen tek ek talebi kabul etmedik. Devre arasından beri takip ettiğimiz Taylan transferinde ışık gördük. Bundesliga'nın önemli bir kulübüne gitmesini bekliyorduk. Bir kulüp 5 milyon Euro teklif etti. Biz de 4'ten 6'ya çıktık ve transferi bitirdik. Taylan'ı milli takımımız yetkilileri kazandırmak için çaba sarfediyordu. 35 yaşında bir oyuncuya milyon euroları vermek yerine, 19 yaşında ve Beşiktaş'ın, milli takımımızın faydalanabileceği bir oyuncu transfer ettik. Sergen Hocamız gelince de onun isteğiyle Gökhan Sazdağı'nın kadromuza kattık. Sağ bek rotasyonumuzda Tayfur ve Onur gitmiş, Taylan ve Gökhan gelmiş oldu."

"Santrfor pozisyonunda değişikliğie gittik. 35 yaşındaki Immobile gitti, 27 yaşındaki Abraham ile 23 yaşındaki Toure geldi. Abraham ile büyük başarılar yaşamak istiyoruz. Başarılı futboluyla buradaki görevi bittiğinde hala bonservis kazandırabilecek oyuncu. Sözleşmesinde 30 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunuyor. Toure ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladık. 15 gol atarsa satın alma opsiyonu devreye girecek. İstersek de bu opsiyonu devreye girecek. Opsiyon bedeli 15 milyon Euro'dur. Sonrasında 40 milyon Euro'ya çıkış maddesi bulunuyor."

"Gedson'un yerine Orkun Kökçü'yü aldık. Orkun, kendi mevkisinin Avrupa'nın en önemli oyuncularından biri, 24 yaşında. Orkun transferi, camiamızın taraftarımızın beklentiyi yükseltmesine neden oldu. Bu transferden sonra camia içinde farklı bir hava oldu, beklentiler büyüdü. Taraftarımızın bu şekilde mutlu olması da beni diğer transferler için ayrı motive etti. Beklenti büyüyünce, beğeni standartları değişiverdi. Beşiktaşlılar yıllardır alıştıkları sıradanlıktan sıyrıldı. En iyisine sonuna kadar layıklar. Camiamızı karıştırmak için hazır kıta bekleyenler bu durumu kullanmaya başladılar."

"Amir, Al Musrati, Onana, Kerem Atakan, Bahtiyar ve Chamberlain... Muçi ve Mario da ilave oldu bunlara. Bu oyuncuların toplam maliyeti tam 85 milyon Euro'dur. Maaş maliyetlerini bir yana koyarsak rakam 40-45 milyon Euro'dur. Geçtiğimizde ne kadar yanlış işler yaptığını, toplam maliyete bakarak daha net anlayabilirsiniz."

Ernest Muci ve Al-Musrati transferlerinde camianın bilmesi gereken çok önemli şeyler var. Bu iki oyuncu için yapılacak bonservis ödemelerinin %60'ının temlik yöntemiyle yurtdışı finans kuruluşlarına devredildiği belirlenmiştir. Yani kulübümüz, yapacağı bu ödemelerin büyük bir kısmını Legia Varşova ve Braga yerine yurtdışında yer alan farklı farklı fonlara yapacaktır. Hatta bu kulüplerden biriyle yapılan sözleşmede, alacaklarının fona devredilmeme maddesi olmasına rağmen eski yönetim karar alarak ilgili maddeyi değiştirmiştir. Bu olanlara pes dememek, gerçekten elde değil. Burada net bir şekilde hayatın doğal akışına aykırı bir durum bulunmaktadır. Milyonlarca Euro'muz, futbol kulüpleri yerine ne olduğunu bilmediğimiz farklı yerlere ödenmek durumundadır.

"Sergen Hoca'nın Cengiz Ünder'i büyük bir ısrarla istediğini hepimiz biliyoruz. Daha ilk maçında hocamızın dediği çıktı. En az hocamız kadar biz de Cengiz'e inandık."

"Serkan Reçber ile de Futbol A Takımı Genel Koordinatörü olarak anlaşmış bulunuyoruz. Kendisi benim bugüne kadar Ümraniye'de yaptığım işleri yapacak. Takımımız, teknik heyetimiz ve yönetim arasında köprü görevi görecek."