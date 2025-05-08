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Spor

Serdal Adalı duyurdu: Rio Ave'ye bonservisini alacak

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, düzenlediği basın toplantısında sezon başında Rio Ave'ye kiralanan Demir Ege Tıknaz'ın bonservisini alacağını duyurdu.

HABER MERKEZİ8 Mayıs 2025 Perşembe 15:36 - Güncelleme:
Serdal Adalı duyurdu: Rio Ave'ye bonservisini alacak
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Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulüpte pazar günü yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Adalı, sezon başında Rio Ave'ye kiralanan Demir Ege Tıknaz'ın bonservisini Portekiz ekibinin alacağını söyledi.

Rio Ave, Beşiktaş'a genç futbolcunun bonservisi için 5 milyon euro ödeme yapacak.

Beşiktaş altyapısından yetişen 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon Rio Ave'de 31 maça çıkarken 2 gol ve 2 asist kaydetti.

Adalı konuya ilişkin, "Rio Ave, Demir Ege Tıknaz'ın opsiyonunu kullanacak. Başka bir takıma satış için anlaşmışlar." dedi.

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