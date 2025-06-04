Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gündeme dair basın toplantısı düzenliyor.

"BEŞİKTAŞ'A YAKIŞIR DEĞİL"

"Bodrumspor maçıyla birlikte sezonu dördüncü tamamladık. Son dört sezondur ligi bitirdiğimiz sıralama, Beşiktaş'a yakışır yer değil. 4 sezondur daha kasım aralıkta havlu atan Beşiktaş gördük. Tüm çabamız bu gidişatı değiştirmek, şampiyonluklar içindir."

"KAPSAMLI BİR FUTBOL EKİBİ KURDUK"

"Kapsamlı bir futbol ekibi kurduk. Hem teknik hem scout ekibimize dünya futbolunun kendi alanında uzman isimleri Beşiktaş'a hizmet etmeye başladı. Dünyanın en önemli kulüpleriyle eşdeğer futbol aklına sahibiz."

"ANTRENÖRLERİMİZ YETKİN KİŞİLER"

"Teknik ekibimizdeki yardımcı antrenörler, kendi başlarına takım çalıştırabilecek yetkinliktedir."

"GİRİŞ AŞAMASINI TAMAMLADIK"

"Biz bu göreve gelirken camiamızdan 3 transfer dönemi süre istedik. Devraldığımız tabloyu düzeltmek için zamana, sabra, doğru sisteme ihtiyacımız olduğunu söyledik. Giriş aşamasını tamamladık; gelişme ve sonuç etabına geçiyoruz."

"HEDEFİMİZİN AYNI OLMADIĞI KİŞİLER İLE YOLLARI AYIRACAĞIZ"

"Biz bu takımı hedefi kalmamış, aidiyet duygusunu kaybetmiş halde devraldık. Nerede olduğunun farkında olmayan, formayı taşıma sorumluluğundan uzak oyuncu grubu bulduk. Sıkıntılar inanmış insanlarla aşılır. Bizimle aynı hedefe baş koymayan kişilerle yollarımızı ayıracağız. Yola Beşiktaş'ın büyüklüğünü bilen, bizle aynı inancı taşıyanlarla devam edeceğiz."

"OLUMSUZ KONULARI GÜNDEMDEN ÇIKARDIK"

"Beşiktaş'ı geçmişin hatalarından kurtaracağız. Bizler bu görevi Beşiktaş tarihinin en zorlu koşulları içinde devraldık. Bizi zorlayan futbol takımı veya mali tablolar olmadı. Her departmanında ayrı bir kaos olan Beşiktaş ile karşılaştık. Göreve geldiğimiz andan itibaren çok başlılığı ortadan kaldırdık. Sağlıklı bir işleyiş sağladık. Olumsuz konuları, Beşiktaş'ın gündeminden çıkardık."

"BEŞİKTAŞ BORÇ AZALTAN BİR YÖNETİM GÖRDÜ"

"En büyük amacımız kulübümüzün belini büken borç yükünü hafifletmek oldu. Bir nebze sitemli konuşacağım. Bizler icraatlerimizi çıkıp anlatmak, kendimizi alkışlatmak için yapmıyoruz. Biz ne yapıyorsak Beşiktaş için yapıyoruz. Camiamız yalan yanlış algılara kapılıp hedefimizden şüphe etmesin. Kendi yarattığımız kaynaklarla 35 milyon Euro'nun üzerinde ödeme yaptık. Bankalar Konsorsiyumu'na da yaklaşık 35 milyon Euro ödedik. Beşiktaş için 5 ayda 70 milyon Euro kaynak yaratıldı. Mali yükümlülükleri zamanında yerine getirdik. Beşiktaş, borç azaltan bir yönetim gördü."

"BEŞİKTAŞ'IN KİMSEYE BORCU BULUNMUYOR"

"Beşiktaş'ın mayıs ayı hariç personeline, oyuncusuna borcu bulunmuyor."

"Beşiktaş küçük olsun, bizim olsun düşüncesinde olan, Beşiktaş'ın ekonomik bağımsızlığına kavuşmasını istemeyenlerdir. Beşiktaş'ın mülkünü kendi adına kiralamak için pazarlık yapanlardır. Bu pazarlıklarda çantalarla para taşıyanlardır, bunları destekleyenlerdir. Beşiktaş'ın malının üzerine oturup 5 yıl boyunca 1 kuruş kira vermeyenler ve bunlara ses çıkarmayanlardır. Bu olaylar ne yazık ki yaşanmıştır."

"KAOSA SON VERDİK"

"Biz 11 Mayıs tarihinde gerçekleşen seçimde Beşiktaş'taki kaosa son verdik. Camiamızın genel kurul üyelerinin teveccühüyle 3 yıllığına yeniden seçildik ve 3 yıllık stratejimize başladık."

"ALIMPIJEVIC İLE UZATIYORUZ"

"Dusan Alimpijevic ile sözleşmemizi uzatıyoruz. Kendisi önümüzdeki 2 yıl içinde bizimle birlikte olacak ve umuyorum ki daha büyük başarılara imza atacak."