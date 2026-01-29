Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı düzenlenen basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Serdal Adalı'nın açıklamaları:

"İSTİFA HABERLERİ ASILSIZ"

"4 yönetim kurulu üyemizin istifa ettiği yönündeki haberler asılsızdır. Bunlar taraftarımızı ve camiamızı tahrik etme çabasıdır."

"KİMSE SES ETMİYOR"

"Beşiktaş, bu yüzden büyük bir cezayla karşı karşıya kaldı ama kimse ses etmiyor. Bu kadar büyük fiyat hareketlerinin kendi kendine gerçekleşmeyeceği de malumunuzdur. Cumhuriyet Başsavcılığını göreve davet ediyorum. Bu işin içerisinde kim varsa hesabının sorulması için davet ediyorum."

"HİÇ Mİ GÖRMEDİLER?"

"Yalan haberler gündem olurken, ortalığı ayağa kaldırmamız gereken başka işler var. Biz suni gündemlerle uğraşırken birkaç gün önce SPK tarafından tarihin en büyük cezası verildi. Beşiktaş hisselerindeki piyasa bozucu hamleleri sebebiyle pek çok kişiye ceza kesildi. Ne hikmettir ki bu konunun lafını dahi etmediler. Bu yalan haberleri yayanlar, bu konuları hiç mi görmediler."

DİKİLİTAŞ PROJESİ

"Dikilitaş konusunda aslı astarı olmayan bilgiler kasıtlı olarak ortaya yayılıyor. Bu kulübün mali yönden çökmesini isteyenler ve kulübü ona buna pazarlamak isteyenler var. Dikilitaş'ta yapılan satışlara 400 milyon doların altında gelir elde edilmeyecek. Beşiktaş'ın bu projeden payı da %50'dir. Bu da demektir ki bize gelecek asgari rakam 200 milyon dolardır."

"BEŞİKTAŞ İŞGAL ALTINDAYDI"

"Biz geldiğimizde Beşiktaş Kulübü dibin dibindeydi. Beşiktaş, idari ve mali açıdan işgal altındaydı."

SEÇİME KAPIYI KAPATTI

"Bu camianın sezon devam ederken hiçbir şekilde ne yeni bir seçime, ne bir başkan ya da teknik direktör değişikliğine tahammülü kalmamıştır."

"1 YILDA 71 MİLYON EUROLUK SATIŞ YAPTIK"

"1 yılda 71 milyon euroluk satış yaptık. 30'un üzerinde oyuncu göndererek gerçek anlamda bir temizlik yaptık. Takım kadrosu yıllar sonra yapılandırmaya uygun hale geldi."

"HEDEFİMİZ BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKMAK"

"Bundan sonraki hedefimiz Bankalar Birliği'nden çıkmak ve Beşiktaş'ımızın yeniden şampiyonluklar elde edecek kadrosunu kurmaktır."



