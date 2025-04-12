Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, kulübün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

İşte Adalı'nın konuşmasından öne çıkanlar:

"ELİNİ KOLLUNU SALLAYARAK DOLAŞIYOR"

"Geçmişe doğru bakmak gerekiyor. Camiamızı ilgilendiren konuları, belli sınırlar içerisinde ifade etmeye çalıştım. Bunun nedeni 1.5 senedir yaşanan olaylar, itibarımızın ağır yara almasıdır. Biz itibarımız daha fazla yara almasın diye söylediklerimize dikkat ettikçe bazı gerçekler çabuk unutuluyor. Bu itibar kaybına neden olanlar, hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayarak dolaşmaya devam ediyor."

"TARİHİN EN ZORLU DÖNEMİYLE KARŞILAŞTIK"

"Biz bu kulübü hangi koşullarda aldık hatırlayın. Biz sadece 100 gün önce göreve başladık. Beşiktaş tarihinin en zorlu ekonomik, sportif ve psikolojik koşullarıyla karşılaştık. Bu dönemin sancıları geride bırakılmış değil. Yaşatılanların izlerini silmek için çalışıyoruz. İdari yapımızı düzenleyecek hamleleri ivedilikle yapmaya başladık. Göreve başladığımızdan beri kulübümüzde kurumsallaşma adına önemli çalışmalar yapılıyor. Yeni düzeni kurarken kim gücenir kim kırılır demeden ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."

"BÜTÇEMİZDE İSTİKRAR SAĞLAMALIYIZ"

"15 milyar TL borcu olan bir kulübün sürdürülebilir bir başarı şansı kesinlikle bulunmamaktadır. Bu nedenle mali yapımızı da kalıcı şekilde düzenlemeli, bütçemizde istikrar sağlamalıyız. Her bıranşımızda sportif başarıyı yakalamalı, üst düzey sporcular yetiştirmeliyiz. Sürekli başarılar için üç alanı birlikte düşünmeli, geliştirmeliyiz."

"Bizleri hiç de azımsanmayacak bir ödeme yükümlülüğü bizi bekliyordu. 100 gün içinde tüm ödemeler yapıldı. Eksik olan 30 milyon euro'yu yönetim olarak kendi cebimizden kasaya koyduk. Nisan ve mayıs aylarında ne gerekiyorsa ödemeye devam edeceğiz. Beşiktaş'ın bugün itibarıyla tek bir sporcusuna, çalışanına borcu bulunmamaktadır."

"BU TARİHİ BİR ADIM"

"Beşiktaş'ın stratejik bir hamlesi olan sermaye artırımı SPK tarafından onaylandı. Şirketimizin, çıkarılmış sermayesi yüzde 400'lük artışla 1.2 milyar TL'den 6 milyar TL'ye yükselecek. Bu işlem sonucunda yaklaşık 4.7 milyar TL gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Tarihi bir adımdır. SPK'dan aldığımız onay, Beşiktaş'ın aydınlık geleceği için önemlidir. Buradan gelecek kaynakla bankalara olan borcumuzu kapatacağız. Bankalara borcu olmayan Beşiktaş, sadece birkaç hafta uzağımızda. Finansal bağımsızlığımızı kazanmış olacağız. Sadece finansal işlem olarak değerlendirmek yanlış olur. Bu süreç hepimiz adına gurur verici, tarihi ve camiamızın büyüklüğüne yakışır bir adımdır."

"BİZİ EN ÇOK ZORLAYAN ŞEY..."

"Bizi en çok zorlayan şeylerden biri de geçtiğimiz sezon yapılan transferlerin bonservis vadeleridir. Bu anlaşmalar yapılırken nakit akışı kısmı pek de iyi niyetli olmayan şekilde oluşturulmuştur. Yapılan transferlere ait olan, Mayıs 2025 sonrasına atılan bonservis ödeme miktarı 22 milyon euro'dur. Toplamda da aralık ayı sonuna kadar yapılacak ödeme 45 milyon euro'dur. Mayıs seçimi sonrasına atılan ödemeleri takdiri siz değerli Divan üyelerimize bırakıyorum."

"ŞOV YAPMA DÖNEMİ BİTTİ"

"Ben de uçaklarda tavla oynamayı, havaalanlarında kartal işareti yapmayı ben de çok isterim. Artık, Beşiktaş formasının ağırlığıyla, Beşiktaş parasıyla şov yapma dönemi bitmiştir. Bizzat kendi attığı imzalarla kulübümüzü borca sokup sonra da bu borcun 10'da 1'ini 'bağışladım' demekle bu kürsüde alkış bekleme dönemi de kapandı."

"BU NASIL OLDU?"

"Hangi şubeye ne kadar harcandı, görebilirsiniz. Hasan (Arat) Bey burada. Biz bu zararları kendimize göre yazmadık. 5 milyon euro'larda olan 21 milyona nasıl dayandı, ben onu merak ediyorum. Biz bu 15 milyon artı zarar yok gibi mi davranalım. 6 milyon zararla idare edilebilen bir amatör şubeyi, 21 milyon zarara getirecek sebep neydi? Bu 15 milyon nereye harcandı, ben bunu merak ediyorum. Hepsi bu!"

"SPONSORLUK İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ"

"Sayın Serdar Bilgili, Sayın Fikret Orman'a da seslenmek istiyorum. Sayın Demirören'in çocuklarıyla şu anda sponsorluk için görüşüyoruz. Diğer başkanlarımızın da vereceği destekler, kulübümüze olan yükleri aldıkları takdirde önümüzdeki 2-3 sene içinde çok daha iyi mali tabloyla karşınıza çıkacağız. Divan toplantısından sonra telefonla arayacağım, bize de destek olacaklarına canı yürekten inanıyorum."

"KİMSE BEŞİKTAŞ'I BUNUN DIŞINDA TUTAMAZ"

"Bu ülkede hiçbir kurum, hele de TFF iki takımlı bir rekabete çanak tutamaz. Kimse iki büyüklü bir yarış yaratıp, Beşiktaş'ı bunun dışında tutamaz. Beşiktaş'ın bu sezon yarışın gerisinde kalması kimseye bu fırsatı veremez. Kendimize imtiyaz isteyen bir camia olmadık. Adalet bu camianın en doğal hakkı. Beşiktaş gücünü camiasından, taraftarından alır. Beşiktaş'ı karşısına alanlar, en ufak bir sakınca görmediyse, biz de onlarda karşısında durmaktan en ufak bir tereddüt duymayız. TFF, adaleti sağlayamayacağını açıkça belli etti. TFF ve tüm kurullarının gereğini yapmasını talep ediyoruz."

"BUNA BEŞİKTAŞ CAMİASI KARAR VERECEK"

"Duyuyorum ki, TFF başkanımız yanına gidip gelen arkadaşlarına 'Mayıs'ta ben mi giderim Adalı mi gider belli olmaz' diyormuş. Benim görevime devam edip etmeyeceğime üyesi olmaktan gurur duyduğum Beşiktaş camiası kararı verecektir. Ancak, kendisi de bilsin ki, onun da mayıs sonrası kalıp kalmayacağına yine Beşiktaş camiası karar verecektir!"

"FUTBOL ORTAMINA ZARAR VERİYOR"

"Bir sözüm de MHK ve Türk hakemlerine; bizim yabancı hakem talebimiz, 'Beşiktaş, Türk hakemlerine güvenmiyor' gibi çarpık bir algıyla yansıtılmış. Bize söylenenler yüzünden kararlarınızı Beşiktaş'a karşı bir hırs ve intikam duygusuyla vermeye başladınız. Bu tavrınız sadece Beşiktaş'a değil sizlere ve futbol ortamına da zarar veriyor. Size güvenmeyenler bizler değiliz, bir derbi maçı yabancı hakemlerere yönettirenlerdir. Beşiktaş'a karşı koşullanmayı bırakın. Adalet için, hakkaniyet için, meslek onurunuz için artık olması gerektiği gibi maç yönetin. Başkalarının söylediğini değil, kendi inandığınızı doğruyu uygulayın. Tek isteğimiz adalettir."

"CEZAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

"UEFA Finansal Kontrol Birimi'nden geçen gün yazı geldi. Aralık 2023 - Kasım 2024 arasında kadro maliyetinin belirlenen oranların üzerinde kalması nedeniyle 1.5 milyon Euro'ya kadar olan cezayla karşı karşıyayız. Hadi bakalım!"