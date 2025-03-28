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Spor

Serdal Adalı PFDK'ya sevk edildi! Gerekçesi belli oldu

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları' ve 'müsabaka görevlisinin kişilik haklarına saldırı ve hakareti' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Haber Merkezi28 Mart 2025 Cuma 10:39 - Güncelleme:
Serdal Adalı PFDK'ya sevk edildi! Gerekçesi belli oldu
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları" ve "müsabaka görevlisinin kişilik haklarına saldırı ve hakareti" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün, 26.03.2025 tarihinde Kulüp Başkanı Serdal Adalı'nın basın açıklamasında yer alan beyanlarının Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanması suretiyle "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve "müsabaka görevlisinin kişilik haklarına saldırı ve hakaret" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı SERDAL ADALI'nın 26.03.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve "müsabaka görevlisinin kişilik haklarına saldırı ve hakaret" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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