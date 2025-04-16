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Spor

Serdal Adalı PFDK'ya sevk edildi! Gerekçesi belli oldu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 'Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. İşte detaylar...

IHA16 Nisan 2025 Çarşamba 11:46 - Güncelleme:
Serdal Adalı PFDK'ya sevk edildi! Gerekçesi belli oldu
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Trendyol Süper Lig'den 8 kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı da PFDK'ya sevk edildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), dün yaptığı toplantı sonrası disiplin sevklerini açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan sevkler şöyle

"1 - Samsunspor Kulübü'nün 11.04.2025 tarihinde oynanan Samsunspor - Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'Çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2 - Galatasaray Kulübü'nün 11.04.2025 tarihinde oynanan Samsunspor - Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'Saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3 - Göztepe Kulübü'nün 12.04.2025 tarihinde oynanan Konyaspor - Göztepe Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'Saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4 - Beşiktaş Kulübü'nün 12.04.2025 tarihinde oynanan Beşiktaş - Başakşehir Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'Çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'Saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5 - Beşiktaş Kulübü'nün, 12.04.2025 tarihinde Kulüp Başkanı Serdal Adalı'nın açıklamalarında yer alan beyanlarının kulüp resmi internet sitesinden yayınlanması suretiyle 'Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın Divan Kurulu'nda yapmış olduğu ve kulüp resmi internet sitesinden 12.04.2025 tarihinde yayınlanan açıklamalarda yer alan 'Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38/1 ve 38/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. (Halihazırda cezalı)

6 - Başakşehir Futbol Kulübü'nün 12.04.2025 tarihinde oynanan Beşiktaş - Başakşehir Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'Çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- Kayserispor Kulübü'nün 13.04.2025 tarihinde oynanan Kayserispor - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'Çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, 'Usulsüz seyirci alınması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca, 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve 'Talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Kayserispor Kulübü idarecisi Süleyman Akın'ın aynı müsabakadaki 'Talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca15.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Kayserispor Kulübü görevlisi Okan Akkaya'nın aynı müsabakadaki 'Talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca15.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Kayserispor Kulübü görevlisi Fatma Arman'ın aynı müsabakadaki 'Talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca15.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8 - Trabzonspor Kulübü'nün 13.04.2025 tarihinde oynanan Trabzonspor - Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'Çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9 - Çaykur Rizespor Kulübü'nün 13.04.2025 tarihinde oynanan Trabzonspor - Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'Çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, 'Saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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