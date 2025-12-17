İSTANBUL 14°C / 5°C
Spor

Serdal Adalı, Rafa Silva'nın bonservisini duyurdu! ''15 milyon euroyu veren alır''

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı katıldığı bir programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Serdal Adalı konuşmasında Rafa Silva için 'Durumu belirsiz. Teknik ekip takip ediyor. Oynamak isterse oynar. 15 milyon euro bekliyoruz. Veren alır.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

17 Aralık 2025 Çarşamba 14:00
Serdal Adalı, Rafa Silva'nın bonservisini duyurdu! ''15 milyon euroyu veren alır''
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, İzmir'de katıldığı etkinlikte dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Adalı, MHK ve Rafa Silva ile ilgili konuştu.

İşte Serdal Adalı'nın sözleri:

"Geçen sezondan bu yana 3 tane camianın sinir uçları ile oynayan bir MHK var. Açın bakın, Beşiktaş, Trabzonspor ve Rizespor özelinde dönen bir oyun var."

"Sorunun temel noktası TFF yönetim kurulu değil. Sorun MHK'nin yapısında. 1.5 senedir aylık 15 bin dolar maaşla 4 tane yabancı hakem eğitmeni getirmişler. Durum ortada! Böyle eğitim mi olur?"

RAFA SILVA

Adalı, Sergen Yalçın'la düzenlendikleri basın toplantısı sonrası Rafa Silva ile sadece 1 kez konuştuklarını bildirerek, "Rafa, Sergen Hoca ile birlikte yaptığımız basın toplantısından bu yana sadece 1 kere Murat Kılıç ile konuştu. Onun dışında bir iletişimimiz olmadı" şeklinde konuştu

Son olarak Rafa Silva'nın bonservisine değinen Serdal Adalı, "Rafa'nın durumu belirsiz. Teknik ekip takip ediyor. Oynamak isterse oynar. 15 milyon euro bekliyoruz. Veren alır." dedi.

