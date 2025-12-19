İSTANBUL 14°C / 7°C
Spor

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gündemdeki pek çok konuya dair açıklamalarda bulundu. Trabzonspor karşılaşmasındaki hakem kararlarına değinen ve artık sabırlarının taştığını söyleyen Adalı, 'Oynadığımız son maçta şahit olduğumuz yönetim, Türk futbolunun marka değerine vurulmuş ağır bir darbedir.' dedi.

HABER MERKEZİ19 Aralık 2025 Cuma 12:20 - Güncelleme:
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, İzmir'de Ege Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği baloda konuştu.

"TÜRK FUTBOLUNA AĞIR BİR DARBE VURULDU"

"Biz burada taş üstüne taş koyarak, geleceği inşa etmeye çalışırken, farkındasınız ki birileri de saha içinde alın terimizi gasp etmek için VAR gücüyle çalışmaya devam ediyor. Oynadığımız son maçta şahit olduğumuz yönetim, Türk futbolunun marka değerine vurulmuş ağır bir darbedir."

"BASİT HATA SINIRINI ÇOKTAN AŞTI"

"Milyonların gözü önünde VAR'da şaibeli kararların devreye girmesiyle Beşiktaş aleyhine yaşananlar, 'basit bir hakem hatası' sınırlarını çoktan aşmıştır. Bu, kulübümüzün emeğine, alın terine ve puanlarına karşı yapılmış açık bir hak gaspıdır. Kimse bize 'takım skoru tutamadı' mazeretini üretmesin."

"ENDİŞELERİMİZ SABİT"

"Beşiktaş'ın önünün saha dışı faktörlerle kesilmeye çalışıldığına dair endişelerimiz sabit. Adalet mekanizmasıyla oynamayın."

"VEBALİ KALDIRAMIYORSAN İŞGAL ETME"

"VAR odasından çıkan ve futbolun doğal akışına aykırı kararlarla maçın kaderini, ligin dengesini değiştirmek gibi sorumluluğu ağır işlere kalkışmayın. Taşıdığınız yükün ağırlığını ve vebalini kaldıramıyorsanız, o koltukları işgal etmeyin."

"MONİTÖRLE DÜDÜKLE DURDUMAYA ÇALIŞIYORLAR"

"Biz, gençlerimiz için bilimle, ilimle, sporla uğraşırken; kulübü finansal özgürlüğü için didinirken; sahada bizi 'monitörle', 'düdükle' durdurmaya çalışanlara sesleniyorum; sabrımız taşmıştır, iyi niyetimiz suistimal edilmiştir. Bundan sonra her platformda, en sert ve kararlı şekilde karşınızda bizi bulacaksınız."

"BEŞİKTAŞ'IN EMEĞİNİ YEDİRMEYECEĞİZ"

"Beşiktaş'ın alın terini, emeğini kimseye yedirmeyiz, yedirmeyeceğiz. Futbolun şaibeden arındığı, düdüklerin talimatla değil adaletle çalındığı, dürüst bir ligin egemen olduğu, Beşiktaş'ımızın şampiyonluklara koştuğu, birlik ve beraberliğimizin daim olduğu bir yıl olmasını diliyorum."

