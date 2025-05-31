Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı camianın merak ettiği yeni yapılacak transferlerle ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. İşte Serdal Adalı'nın açıklamaları...

ÖNCELİKLİ ÜÇ TRANSFER

"Üç iyi transferi kampa yetiştirmeyi planlıyoruz. Öncelikli mevkilerimiz Santrfor, sol kanat ve orta saha. Bu 3 bölgeye yapacağımız transferler tartışmasız, net ve direkt ilk 11'e isimler olacak."

GENÇ OYUNCU TAKVİYESİ

"Genç transferleri de yapacağız ama bu dediğim karıştırılıyor. Biz sezon sonuna kadar yarışan bir takım oluşturacağız."

SOLSKJAER İLE DEVAM!

"Yeni sezona Ole Gunnar Solskjaer ile başlayacağız. Tekrar söylüyorum Türkiye'deki en pahalı futbol yapılanmasını oluşturduk."

AYRILACAK OYUNCULAR

"Önceliğimiz yabancı kontenjanında yer açmak. Eldeki ayrılması planlanan isimlerle yolları ayırmak."