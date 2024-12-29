Beşiktaş'ın 38. başkanı Serdal Adalı oldu. Hüseyin Yücel ile girdiği seçim yarışını kazanan Adalı, siyah beyazlılarda başkanlık görevini devraldı. Serdal Adalı, seçimin sonuçlanmasının ardından ilk açıklamasını da yaptı.

Başkan Serdal Adalı, "İzahı zor duygular içindeyim. Tüm camiama teşekkür ediyorum. Hüseyin Yücel çok iyi bir kardeşimdir. Kendisini çok severim. Yılbaşından sonra eski başkanlarımızı telefonla arayacağım. Müsait bir günde hepsini bir araya getirmeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı, sonucun resmileşmesinin ardından zafer konuşması yaptı. İşte o sözler...

"ATATÜRK VE SEBA'YI ANIYORUM"

"Sözlerime Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Onursal Başkanımız Süleyman Seba'yı saygı ve rahmetle anarak başlamak istiyorum. Öncelikle aileme, iki gün sonra 40. yılımızı kutlayacağımız hayattaki en büyük destekçim ve benim yüzümden başına gelmedik kalmayan, desteğini esirgemeyen eşim Eren Adalı'ya çok teşekkür ediyorum."

"HÜSEYİN YÜCEL'İ KUTLUYORUM"

"Beşiktaş konusunda her zaman destekçim olan çocuklarıma ayrıca teşekkür ederim. Rekor katılımla oy kullanan Beşiktaşlılar'a gönülden teşekkür ediyorum. Sayın Hüseyin Yücel'i mücadelesinden ötürü kutluyor, kendisiyle birlikte eşi ve ailesine sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Yediden yetmişe bütün taraftarımıza ve Beşiktaş camiasına en içten teşekkürlerimi sunarım."

"BENİM YÜRÜYEN ARKADAŞLARIM..."

"Benimle yol yürüyen tüm Beşiktaşlı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok özel bir teşekkürü de, 3 Temmuz sürecinde hain terör örgütü tarafından düzenlenen kumpas nedeniyle benimle beraber cezaevinde bulunan Tayfur Havutçu kardeşim, eşi Neslihan kardeşim ile Ahmet Ateş kardeşime ve ailelerine teşekkür ederim."

"KAZANAN BEŞİKTAŞ OLDU"

"Aldığımız görevin ve üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. Beşiktaş'ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız. Bu büyük camiayı bir araya getireceğiz. Beşiktaşımız için yeni bir dönem başlıyor. Büyük Beşiktaş camiasının tümünü yanımızda görmek istiyoruz. Beşiktaş layık olduğu günlere ancak böyle ulaşacaktır. Beşiktaşlılar'ın içi rahat olsun. Kazanan Beşiktaş olmuştur."