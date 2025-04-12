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Spor

Serdal Adalı son noktayı koydu: Gerekeni yapacağız

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, divan kurulunda Hasan Arat ile Tevfik Yamantürk arasında yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı.

Haber Merkezi12 Nisan 2025 Cumartesi 19:10 - Güncelleme:
Serdal Adalı son noktayı koydu: Gerekeni yapacağız
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, divan kurulunda Hasan Arat ile Tevfik Yamantürk arasında yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı.

Adalı, açıklamasında, "Camiamıza mutlu haberler verdiğimiz, bu olumlu gelişmelerin etkisiyle güzel geçmesini umduğumuz bugünü ne yazık ki burnumuzdan getirdiler. Bugün düzenlenen Divan Kurulu toplantımızda yaşanan olaylar camiamızı derinden üzmüştür. Bu görüntüler, bu yaşananlar Türk sporunun öncü kulübü Beşiktaş'a yakışmıyor." ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı'nın açıklaması şu şekilde:

"Camiamıza mutlu haberler verdiğimiz, bu olumlu gelişmelerin etkisiyle güzel geçmesini umduğumuz bugünü ne yazık ki burnumuzdan getirdiler.

Bugün düzenlenen Divan Kurulu toplantımızda yaşanan olaylar camiamızı derinden üzmüştür.

Bu görüntüler, bu yaşananlar Türk sporunun öncü kulübü Beşiktaş'a yakışmıyor.

Biz göreve geldiğimiz günden bu yana birlik beraberlik çağrısı yaparken, camiamızın artık yeni bir başlangıç yapması gerektiğini söylerken işte bu görüntüleri önlemeyi amaçlıyorduk.

Beşiktaş camiası kolay günlerden geçmedi, hepimiz Beşiktaş'a yaşatılanlardan dolayı zorlu bir süreçteyiz ancak yeni dönemle birlikte bir an önce normalleşmek, enerjimizi Beşiktaş'ın başarısı için kullanmak durumundayız.

Bizler bireysel olarak bu psikolojiden kurtulmazsak, Beşiktaş'ı içinde bulunduğu bu durumdan kurtarmak için gerekenleri yapamayız.

Bugün bizi üzüntüye, öfkeye, utanca sevk eden bu görüntüler kötü bir anı olarak kalacak, Beşiktaş çatısı altında bir daha böyle olaylar yaşanmayacaktır.

Beşiktaş'ı hepimizin bildiği, sevdiği, temsil ettiği kültürüne, değerler manzumesi olan kimliğine geri döndüreceğiz. Bunu birlik beraberlikle, camia olarak başaracağız.

Bu tarz eylem ve söylemlerin Beşiktaşımıza en ufak bir getirisi yoktur. Verilmesi gereken bir karar, kesilmesi gereken bir ceza, alınması gereken bir aksiyon varsa gerekeni yüce Türk adaletinin kararlarından sonra hep birlikte yapacağız.

Bugün yaşananların bir daha tekrarlanmamasını temenni ediyor, Başakşehir maçında futbol takımımıza başarılar diliyorum.

Camiamıza saygı ve sevgilerimle..."

  • Serdal Adalı
  • Hasan Arat
  • Tevfik Yamantürk

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