Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, göreve geldikten sonra siyah-beyazlı kulüpte çok kötü bir tabloyla karşılaştıklarını ve hukuki süreci başlattıklarını söyledi.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2024 yılı 3. olağan toplantısında konuşan Adalı, bugün gerçekleştirilen toplantının aralık ayında yapılması gerektiğini ancak dönemin yönetimi tarafından engellendiğini ifade etti.



Mali durumla ilgili raporları zamanında görülmesi gerektiğini anlatan Adalı, "O gün söylemek istediğim bazı şeyleri bugün geç de olsa sizlerin huzurlarınızda ifade edeceğim. Başkan olmadan önce de her zaman söylediğim bir şey vardı; 'Ne zamanki mevcut başkan kendisinden önceki başkan ve yönetimlere dayanaksız bir şekilde sallamaya başlıyor, tahmin edin ki kendi yönetiminde bazı işler yolunda gitmiyordur.' demiştim. İşte bu yüzden seçim zamanı da sizlere hiçbir zaman enkaz edebiyatı yapmayacağımı söylemiştim." ifadelerini kullandı.

"BEYAZ BİR SAYFA AÇACAĞIZ AMA YANLIŞ YAPANLARDAN DA HESAP SORACAĞIZ"

Beşiktaş'ın kandırıldığını anlatan Adalı, şunları söyledi:

"Divan önüne çıkma cesaretini gösteremeyenleri asla unutmayın. Sizden ricam o günleri bir daha gözünüzün önüne getirin. Saklanan gerçekler bir gece yarısı iki sportif direktörün aynı anda görevden alınmasıyla su yüzüne çıkmaya başladı. 1 senedir saklanan iç çekişmeler kamuoyu önünde yaşanmaya başlandı. Beşiktaş tarihinde hiç duyulmamış komisyon ve sahte imza gibi yakışıksız konularla karşılaşmak durumunda kaldık. Kalkışma ifadeleri, istifa eden ve geri dönen yöneticiler bu noktadan sonra hayatımıza girdi. Camiamızın illüzyonlar ve algı oyunları ile kandırılmış olduğunu gördük. Ben ve arkadaşlarım bu yıkıcı dönemin daha fazla devam etmesine müsaade edemezdik. Beşiktaş'ı 1 gün daha bu dönemin eş başkanına ve kadrolarına teslim edemezdik. Aksi takdirde yönetilemeyen, iyice borç sarmalına dolanmış bir Beşiktaş olacaktı. O zamanlar da söyledim; 'Beşiktaş'ı suiistimal edenlerin yaptıklarının yanına kar kaldığı dönemi bitireceğiz, Beşiktaş üzerinden menfaat sağlayanlar bir değil, iki kez düşünecek, beyaz bir sayfa açacağız ama yanlış yapanlardan da hesap soracağız.' dedim. Biz bu olayların gelecekte de yaşanmaması için sağlam temeller atmalıyız. Beşiktaş'ı kurumsal ve denetlenebilir bir yapıya kavuşturmalıyız."

"TÜM ALANLARDA ÇILGINCA HARCAMALAR YAPILMIŞ"

Beşiktaş tarihinin en zor dönemlerinden birinde göreve geldiklerini söyleyen Adalı, "Kulübe geldiğimizde ve işlerin içine girdiğimizde beklediğimizin çok ötesinde bir tablo ile karşılaştık. Her yerde kaos ve çok başlılık vardı. İş akışları tamamen bozulmuştu. Hem sporcularımızda hem de personellerimizde kafa karışıklığı, gelecek kaygısı ama hepsinden önemlisi aidiyet sıkıntısı vardı. Devraldığımız kulüpte bırakın bütçeye uygun hareket etmeyi, bazı alanlarda sağlıklı bir bütçe planlaması dahi yapılmamış. Tüm alanlarda çılgınca harcamalar yapılmış. Bu harcamalar yapılırken de satın alma prosedürlerimizi umursayan olmamış. Büyük meblağlı işler, ihalesiz, teklifsiz yapılır hale gelmiş. İç denetim ekibimiz verdiğimiz talimatlar doğrultusunda tüm bu konuları aydınlatmak için yoğun şekilde çalışıyor. Denetim kurulumuz kasım sonu itibarıyla raporunu az önce açıkladı. Hepimiz dehşetle izledik ve dinledik. Gördük ki seçim süresince ne söylediysek hepsi raporda yer alıyor. Sevgili Hüseyin Yücel de bugün aramızda, ona sorsam, eminim ki 'Raporda yazanların hiçbirinden haberim yoktu.' diyecek. Olmadığına da inanıyorum." şeklinde konuştu.

"BORCUN YÜZDE 75 ARTTIRILDIĞI GERÇEĞİ ÖNÜMÜZDE DURMAKTADIR"

Hasan Arat yönetimi döneminde yapılan harcamalarla Beşiktaş'ın borcunun yüzde 75 arttırıldığını kaydeden Adalı, şöyle devam etti:

"Yeni yönetim kurulu olarak ilk işimiz 31 Aralık 2024 itibarıyla Beşiktaş'ı hangi koşullarda teslim aldığımızı tespit etmek oldu. Bu durum tespitini, hem yol haritamızı belirlemek hem de sizlerle paylaşmak için yapmamız gerekiyordu. Bunun için RSM isimli bağımsız denetim firmasından, göreve geldiğimiz tarih itibarıyla nasıl bir mali tabloyu devraldığımızı bize raporlamalarını istedik. Bu çalışma da tamamlandı ve maalesef acı tablo bir kez daha ortaya çıktı. Bu rapora göre 31 Aralık 2024 itibarıyla Beşiktaş'ımızın toplam borcu, 15 milyar 100 milyon TL'yi aşmış durumda. Sadece 1 yıl önce 8.6 milyar lira olarak açıklanan borcun önceki yönetim tarafından yüzde 75 arttırıldığı gerçeği önümüzde durmaktadır. 13 ay gibi kısa bir sürede tarihimizin en büyük borç artışını yaşadığımız bir dönemi geride bıraktık. Buna karşılık önümüzdeki 3 yıl için mevcut gelirlerimizin neredeyse tamamının da kullanılmış olduğunu gördük. Yalnızca kendi dönemlerini değil Beşiktaş'ın geleceğini de ipotek altına aldırmışlar. Futbol takımımız için tarihin en yüksek bonservis harcamaları yapıldı. Bunların da takibi yapılıyor, yeri ve zamanı geldiğinde açıklayacağız. Ödemelerin çoğu da önümüzdeki mayıs ayından sonra başlıyor. Sadece futbol A takımı özelinde Mayıs–Aralık 2025 arası toplam yükümlülüğümüz yaklaşık 45 milyon euro, yani 2 milyar lira. Bunlara ilaveten amatör branşlarda da rekor zararlara ulaşılmış. Hentbol branşımızda 10 milyon lira olan zarar, 88 milyon liraya çıkmış. Voleybol branşımız aynı süreçte 3 milyon lira zarardan neredeyse 100 milyon lira zarara ulaşmış. Takımlarımızın performansında ise kayda değer hiçbir değişiklik olmamış. Tüm altyapı ve amatör branşlarımız ise bu sürede 104 milyon lira zarardan 739 milyon lira zarara ulaşmış. Gözüken o ki hepimiz futbola yoğunlaşmışken bu taraflarda da olanlar olmuş, yapılanlar yapılmış."

"DOSYALARI SAVCILIĞA TESLİM ETTİK VE HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTIK"

Bir önceki yönetim zamanında fahiş bedelli ve ihalesiz alımlar yapıldığını da vurgulayan Adalı, hukuki süreci başlattıklarını söyleyerek şunları aktardı:

"Bu konuda en çok dikkatimizi çeken iki nokta, stat ışıklandırmaları ve çatı membran yenilemeleri oldu. Denetim kurulunun bize verdiği raporları ve iç denetim ekibimizin tespitlerini içeren dosyaları savcılığa teslim ettik ve hukuki süreci başlattık. Amacımız asla birilerini hedef haline getirmek ya da töhmet altında bırakmak değildir. Hiç kimsenin onuruyla ve gururuyla oynama niyetimiz yoktur. Bundan sonrası savcılığın işidir. Yüce Türk yargısına güvenimiz tamdır. Bizim görevimiz Beşiktaş'ın kuruşuna kendi paramız gibi sahip çıkmaktır. Bu hususta asla taviz vermeyeceğiz ve gereken ne varsa yapacağız. Savcılığa aktardığımız diğer bir konu da bilgi teknolojileriyle ilgili. Geçtiğimiz yılın kasım ayı içerisinde kulübümüzün bilişim sistemine bir saldırı düzenlendiğini tespit etmiş bulunuyoruz. Yaklaşık 20 gün boyunca kulübümüzün e-posta sistemi kapalı kalmış. Özellikle denetim kurulumuzun ihtiyaç duyduğu birçok evrak kayıtlardan silinmiş. Bilgi işlem sistemimiz kullanılamaz hale getirilmiştir. İlgili tüm bilgi ve belgeleri savcılığa teslim etmiş bulunuyoruz. Konuyla ilgili gelişmeleri büyük bir özenle takip ediyoruz. Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması adına harekete geçtik. Uzmanlardan destek istedik. Gerekli teknoloji yatırımını başlattık. Kurumsal hafızamıza bu tarz saldırılar olmasını engellemek mecburiyetindeyiz. Göreve geldiğimiz günden beri elimizi attığımız her konuda tatsız hadiseler karşımıza çıkıyor. Biz konuların üzerine gittikçe de camia içinden farklı yerlerden bazı yarı tehdit yarı telkin çabalarıyla karşılaşıyoruz. Bize bazen 'Mayısta seçim var, konunun üzerine gitmeyin.' diyenler oldu. Bazen de 'Bir süre bu konuyu bekletin.' gibi şeyler söyleyenler oldu."

Her yanlışın üzerine gideceklerini söyleyen başkan Adalı, "3 ay içinde yeni bir seçimin olması da bizi durduramayacak. Olayların üzerine gitmemizi asla engelleyemeyecek. Ben ve arkadaşlarım Beşiktaş için en doğrusu neyse korkmadan çekinmeden yapmaya yemin ettik. Ben bu hayatta hiçbir şeyden korkmadım. Beni ne Beşiktaş sevdamdan ne de Beşiktaş davamdan kimse vazgeçiremedi. Geçmişte ne komplolar ne tehditler gördüm. Özgürlüğümü feda ettim, gittim bu kulüp için büyük bedeller ödedim, bu işlerden mi korkacağım? Tarihin en zor zamanında da yine hizmet aşkıyla bu göreve talip oldum. 'Başkaları düzeltsin, işler rayına girsin sonra geliriz.' demedim. Bundan sonra bu arma uğruna her türlü fedakarlığı yapmaya da hazırım. Beşiktaş'ın tek 1 kuruşunu dahi çalanı görürsek, yargı yoluna gitmekten imtina edersem de namerdim." şeklinde konuştu.

Eski başkanlardan Ahmet Nur Çebi'nin döneminin de denetleneceğini kaydeden Adalı, kurumsallık için çeşitli çalışmalar yaptıklarını ve kurumsallaştıkça her alanda iyileşmeler yaşanacağını söyledi.

Gelir getirici projeleri hayata geçireceklerini söyleyen Adalı, "Mali disiplini önceleyerek israftan kaçınarak denk bütçe hedefine doğru ilerleyeceğiz. Biz geldiğimiz günden itibaren yaklaşık 20 milyon euroyu cebimizden karşıladık. Mayısa kadar da 15 milyon euro daha ödememiz var. Bu durum bir süre daha böyle devam etmek zorunda. Biz zaten bunu bilerek göreve talip olduk. Mali açıdan düze çıkmamızın ana yolu gayrimenkul projeleridir. Maalesef ki gayrimenkul geliştirme projelerinde rakiplerimizin en az 2-3 sene gerisindeyiz. Şimdi seçim öncesi açıkladığımız proje ile ilgili son durumu sizlere anlatmak istiyorum. İlk hazırladığımız projede birtakım ekleme ve çıkarmalar yapma ihtiyacımız olmuştur. Genel hatlarıyla bir değişiklik yok. Ama bazı mal sahipleriyle anlaşma konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle bu arazileri projeden çıkardık. Projenin yeni halini bakanlığa sunacağız. 4 farklı arazi için başvuruda bulunduk. Bu araziler içerisinde hangisi daha önce hayata geçirilebilecekse hiç vakit kaybetmeden ilk önce onunla başlayacağız. İlgili arsalar için konuyla ilgilenen bakanlıklarımızla görüştük ve çalışmalarımız devam ediyor. Siz de takdir edersiniz ki proje ve izinlerin tamamlanması için 6 ila 8 aylık bir süre gerekiyor. 1,5 sene içerisinde sonuçlarını alacağımıza inanıyorum. Bu süreçte Beşiktaş'ımıza gösterdikleri yakın ilgi ve alaka için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a en derin şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Siyah-beyazlı kulübün Akaretler'deki plazaları için de gerekli ruhsatların alındığını söyleyen Adalı, "Üzerinde çok yoğun bir şekilde çalıştığımız farklı gelir projelerimiz de mevcut. Hedefimiz mayıs ayı itibariyle kulübümüzün üzerindeki faiz yükünü önemli ölçüde ortadan kaldırmak olacak. Mayısa kadar bu Bankalar Konsorsiyumundan çıkacağız. Bunu herkes bilsin." dedi.

Futbol takımında yaptıkları değişimlere de değinen Adalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tek çözüm yeni bir yapılanma ile doğru futbol organizasyonunu kurmaktır. Biz, Beşiktaş'ın geleceği için doğru olduğuna inandığımız yoldan ilerliyoruz. Artık transferlerde hata yapma lüksümüz kalmamıştır. Yüksek bedellerin altına imza atarak yapılan popülist işler geçmişte kalmıştır. Biz Beşiktaş'ın ihtiyacını net bir şekilde görüyoruz. Ne yaptığımızı da gayet iyi biliyoruz. Bu nedenle uygulanabilir, gerçekçi ve uzun vadeli bir plan yaptık. Şu bir gerçek ki istediğimiz seviyeye gelmek için en az 3 transfer dönemine ihtiyacımız var. Takımımız her geçen gün daha iyi hale geliyor. İzlediğimiz oyundan keyif aldıkça, skorlar da kendiliğinden gelecektir. Kupa ve ligde 5 maçtır üst üste kazanıyoruz. Umuyorum ki takımımız bu akşam da bize galibiyet coşkusunu yaşatıp seriyi sürdürecektir. Öncelikle teknik direktör konusunu çözümledik. Kendisiyle birlikte 4 önemli yardımcısı da ekibimize katıldı. Hepsi alanlarında uzmanlaşmış, çok kaliteli ve en üst düzey referanslara sahip isimler. Ayrıca teknik ekiple uyum içinde çalışacak scouting departmanımızı da oluşturmaya devam ediyoruz. Bu görev için Borussia Dortmund'un şef scoutı Eduard Graf ile anlaştığımızı kamuoyuna duyurmuştuk. Bugün itibariyla da resmi görevine başladı. Kendisine bağlı 7 bölgesel alt birim olacak.Bu birimleri ise video ve data scouting ile analiz birimleri destekleyecek. Ek olarak bizzat bana bağlı olacak ve eski futbolcularımızdan oluşan bir danışma kurulu da göreve başlayacak. Siz de takdir edersiniz ki, hayal ettiğimiz model öyle 'ol' deyince olmuyor. Ancak bu şekilde işinin ehli insanlarla istikrarlı şekilde çalışırsak hayata geçirebiliriz. İşte bizim futbol aklı dediğimiz şey de tam olarak bu. Bir kişi değil bir sistem. Bizzat benim başında olduğum ve profesyonellerden kurulu bir sistem. İcraatlarımızı bu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde önümüzdeki sezonun çalışmalarına da hız kesmeden başladık. Ara transfer döneminde 3'ü yabancı 4 oyuncumuzla yolları ayırdık.



Bu süreçte yepyeni 2 oyuncumuz aramıza katıldı. Yeni gelen sporcularımız, potansiyeli yüksek, genç oyuncular. Göreceksiniz ki zamanla isimlerinden çok bahsettirecekler. Burada şampiyonluklar yaşayacaklar ve kupalar kaldıracaklar. Bu iki yeni transferimizi iki sponsorumuzun desteğiyle kadromuza kattık. Yaptığımız her 2 transfer için de Beşiktaş'ın kasasından bir bedel çıkmaması için görüşmelere devam ediyoruz. Kaptanlarımızdan Mert Günok ile 2 yıllık sözleşme yeniledik. Bu durumdan çok memnunuz. Kaptanımız Necip Uysal ile olan sözleşmemizi 2 yıl ve genç oyuncumuz Mustafa Hekimoğlu ile olan sözleşmemizi ise 3 yıl uzattık. Büyük takımların saha içinde olduğu kadar saha dışında da bayrak oyuncuları olur. Kaptanımız Necip bu açıdan bizim bir değerimizdir. Mustafa da önümüzdeki yıllarda bu bayrağı devralacaklardan birisi olacaktır. Masuaku ile olan sözleşme uzama maddesini de karşılıklı iyi niyet esasıyla kaldırdık. O da dahil birçok oyuncumuz yepyeni transferlermiş gibi katkı sağlamaya başladılar. Bizler yönetim ve teknik heyet olarak oyuncularımızın çalışma ortamlarına ve gelişmelerine çok çaba sarf ediyoruz. Sonuçlarını da almaya başladık."

"KÜSKÜNLÜKLER SONA ERMELİ"

Beşiktaş'ta küskünlüklerin sona ermesi gerektiğini ifade eden Adalı, "Önceki dönemde görev alan tüm başkanlarımıza ve yöneticilerimize de seslenmek istiyorum. Ben artık Beşiktaş'ta bu küskünlüklerin, kırgınlıkların ve kavgaların bitmesini istiyorum. Bilin ki camiamız da bunu en az benim kadar istiyor. Aranızda bugüne kadar yaşanan her ne varsa bunların hiçbiri Beşiktaş'ın menfaatlerinin üzerinde olamaz. Ben buradan açık ve net bir şekilde sizleri davet ediyorum. Gelin en kısa sürede bir araya gelelim. Hep beraber bir iftar yemeğinde buluşalım. Her birinizin sağlayacağı katkıya çok ihtiyacımız var. Sizler bu camiaya hizmet etmiş insanlarsınız. Bu camia, Beşiktaş'a hakkıyla ve namusuyla hizmet eden herkesi başının üzerinde taşır." şeklinde sözlerini tamamladı.