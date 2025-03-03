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Spor

Serdal Adalı, Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etti

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün 122. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Onursal Başkan Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etti.

IHA3 Mart 2025 Pazartesi 15:22 - Güncelleme:
Serdal Adalı, Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etti
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün 122. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Onursal Başkan Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etti. Başkan Adalı, ardından aynı mezarlıkta bulunan Ali Sami Yen'in kabrine de çiçek bıraktı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, siyah-beyazlı kulübün 122. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Onursal Başkan Süleyman Seba'nın, Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Başkan Adalı ve siyah-beyazlı yöneticiler, burada okunan duaların ardından aynı mezarlıkta yer alan Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen'in kabrine de çiçek bıraktı ve dua etti.

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