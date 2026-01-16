Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen sponsorluk anlaşmasının ardından gündeme dair pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Adalı'nın konuşmasından öne çıkanlar:

"Kış sezonunda transfer yapmak gerçekten zor. Biz boşta kalan, bize teklif edilen oyunculardan çok, bizim istediğimiz futbolcular üzerine yoğunlaşmış vaziyetteyiz."

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SONUÇ ALIRIZ"

"Bizden, oynayan futbolcumuz istendiğinde nasıl ki çok kolay cevap vermiyorsak, karşı taraftan da o cevabı almak süre alıyor. Teknik ekibimiz transfer konusunda sıkı bir çalışma içerisinde. Tahmin ediyorum, önümüzdeki bir hafta içinde üstünde çalıştığımız futbolcularla ilgili bir sonuç alırız."

TRANSFERLER NEDEN GECİKİYOR?

"Transferlerin gecikmesinde mali sebepler yok. 1 yıldır maalesef ne kurumsal ne de futbol takımının işleyişi olarak düzgün bir yapı bulamadık. Bir sene içinde kurumsal yapıyı tekrar düzeltmek ve takımı tekrar ayağa kaldırmak kolay değil. Camianın zaten morali yerlerde. Bunların da üzerine olup biten "enkaz" edebiyatı yapmaktan da mümkün olduğu kadar uzak kalmaya çalışıyorum. Düzeleceğiz. Camianın içi rahat olsun. Tünelin sonundaki ışığı gördük."

"DEMİR EGE'YE TEKLİF GELDİ"

"Demir Ege'ye teklif geldi, görüşürüyoruz teklif yapan kulüple. Kendisi de gitmek istiyor."

BENFICA - RAFA SILVA

"Her ne kadar çok konuşmak istemesem de Rafa Silva gidecekler listesinde. Benfica, Rafa Silva ile ilgili bir girişimde bulunmuştu. İstediğimiz şekilde bir teklif gelirse Rafa gider, Benfica'da oynar ama o çizgiye gelmedikten sonra Rafa burada kalır. Bizim için de çok önemli değil, Rafa'nın maaşı ödeyeceğimiz para. Kalır ve Beşiktaş'ın futbolcusu olarak hayatına devam eder."

TAMMY ABRAHAM - ASTON VILLA

"Abraham'a da gelen bir teklif var, işin açığı gitmesine çok sıcak bakmıyoruz. Onun haricinde teklif gelen herhangi bir futbolcu yok. Gelirse de oturur teknik kadroyla değerlendiririz. Abraham için Aston Villa'dan resmi sayılabilecek bir teklif geldi, İngiltere'den başka bir teklif daha geldi, şu anlık satmak gibi bir planımız yok. Teknik kadronun Aston Villa'dan istediği futbolcular var, bunu da biz onlara ilettik."

TRANSFER BÖLGELERİ

"Teknik ekibimizin savunma bölgesine istekleri var. Paulista ve Jurasek gitti, böyle bir ihtiyaç doğdu ki oyuncular gitmeden de istekleri o yöndeydi. Hocanın forvet alalım gibi bir isteği yok, sol kanat, stoper ve emin olduğumuz bir 6 numara bakıyoruz."

"ONLARIN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ"

"Dikilitaş'tan sonra bir proje daha oluşturacağız. Kimse rakiplerimiz bu transferleri forma, televizyon gelirleriyle yapıyor sanmasın. Biz onlardan 4-5 yıl geride başladık ama bu konuda da onların önüne geçeceğiz. Camiamızın içi rahat olsun."

"JÖRGENSEN GELMEK İSTİYOR"

"Jörgensen gelmek istiyor, oradaki sıkıntı kulübünün kiralama limitinin dolu olması, ilk önce o limiti açmaları lazım, bunu bekliyoruz. Bu birazcık zaman alacak. Belki de en son gelebilecek transferlerden biri."

"NUNO BUGÜN DE BİTEBİLİR, HAFTAYA DA..."

"Nuno Tavares konusunda oyuncuyla ilgili bir sıkıntı olmadığını söylüyor arkadaşlar. Kulübüyle görüşüyoruz. Bugün de bitebilir, 1 haftaya da bitebilir."

"AGBADOU'NUN KULÜBÜNÜ BEKLİYORUZ"

"Agbadou için kulübüne teklif verdik, bekliyoruz. Futbolcu ile bir sıkıntı yok. Kulübü evet dediği gün transfer biter."

"3 TRANSFER DÜŞÜNÜYORUZ"

"30'a yakın futbolcu gitti takımdan, iyi de oynuyoruz, azaldıkça performansları yükseliyor. Kış transfer sezonunda son günlerde bir fırsat transferi doğmazsa 3 transfer yapmayı düşünüyoruz."

"KOYARIZ SANDIĞI, SEÇİM YAPARIZ"

"Beşiktaş'ta ne zaman bir şeyler düzelmeye başlasa sosyal medyada seçime gidiliyor, yönetim değiştiriliyor. İlk önce tüzüğü değiştireceğiz ve bu faizli borçları ödeyeceğiz. Beşiktaş'ın faizi kalmayacak, ondan sonra isteyen varsa koyarız sandığı seçim yaparız."

"BIRAKTIKLARINI TEMİZLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

"Geçmiş yönetimler gibi ikiye üçe bölünmüş olduğumuz haberini pompalamaya çalıştılar, hep beraber çalışıyoruz, bir aile ortamı var. Beşiktaş camiası sosyal medyayla bir kez başkan seçti, bıraktıklarını temizlemeye çalışıyoruz."