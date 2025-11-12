Beşiktaş Kulübü Başkanı TFF'nin açıkladığı bahis oynayan futbolcular ve ardından verilen PFDK kararları sonrası TFF'ye ziyarette bulundu.

İşte Serdal Adalı'nın açıklamaları:

TFF ile yapılan görüşmelerin ardından TRT Spor'a konuşan başkan Serdal Adalı, "Bugün Federasyon'a görüşmeye gittim. Uygulanan yol, doğru yol değil dedim. Dayanıksız mağdur ediyorlar dedim. Enteresan bir durum ile karşı karşıyayız. 1.024 kişi arasında sahte üye yapılan 2 kişi var. İkisi de aynı bahis şirketinden oynanmış, ikisi de sahte. İkisi de Beşiktaşlı. Konu savcılıkta. Savcılık son derece hızlı bir aksiyon gösterdi. Umarım gelecek günlerde bu sahte hesapların kimler tarafından açıldığı da kesinlik kazanacak." ifadelerini kullandı.