İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2025 Çarşamba / 22 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2454
  • EURO
    48,9475
  • ALTIN
    5665.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Serdal Adalı, TFF'ye tepki gösterdi! ''Uygulanan yol doğru değil''
Spor

Serdal Adalı, TFF'ye tepki gösterdi! ''Uygulanan yol doğru değil''

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı TFF'nin açıkladığı bahis oynayan futbolcular ve ardından verilen PFDK kararları sonrası TFF'ye ziyarette bulundu. TFF ile yapılan görüşmenin ardından Serdal Adalı önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

TRT Spor12 Kasım 2025 Çarşamba 17:32 - Güncelleme:
Serdal Adalı, TFF'ye tepki gösterdi! ''Uygulanan yol doğru değil''
ABONE OL

Beşiktaş Kulübü Başkanı TFF'nin açıkladığı bahis oynayan futbolcular ve ardından verilen PFDK kararları sonrası TFF'ye ziyarette bulundu.

İşte Serdal Adalı'nın açıklamaları:

TFF ile yapılan görüşmelerin ardından TRT Spor'a konuşan başkan Serdal Adalı, "Bugün Federasyon'a görüşmeye gittim. Uygulanan yol, doğru yol değil dedim. Dayanıksız mağdur ediyorlar dedim. Enteresan bir durum ile karşı karşıyayız. 1.024 kişi arasında sahte üye yapılan 2 kişi var. İkisi de aynı bahis şirketinden oynanmış, ikisi de sahte. İkisi de Beşiktaşlı. Konu savcılıkta. Savcılık son derece hızlı bir aksiyon gösterdi. Umarım gelecek günlerde bu sahte hesapların kimler tarafından açıldığı da kesinlik kazanacak." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.