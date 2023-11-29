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Spor

Serdal Adalı transfer hedeflerini açıkladı!

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, konuk olduğu bir televizyon programında transfer hedeflerini açıkladı.

29 Kasım 2023 Çarşamba 20:21 - Güncelleme:
Serdal Adalı transfer hedeflerini açıkladı!
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Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, başkanlığa seçilmesi durumunda transfer hedeflerini NTV'ye anlattı.

Transfer hakkında konuşan Serdal Adalı, "Rıza Hoca 2 veya 3 transfer düşünüyor. Stoper, açık istiyor. Bana göre de acil olarak bir 10 numara ihtiyacımız var. 15 gündür de Mehmet Özdilek hoca hem mevcut scout ekibiyle hem de yurt dışındaki bir scout ekibiyle görüşüyor. Bu pozisyonlara uygun futbolcuların listesini çıkardı. Bunların arasından en iyisini seçeceğiz. Türkiye'ye gelmesi ses getirecek oyuncunun da maliyetine bakmayız. Devre arasında 3 ayrı noktaya çok iyi transfer yapılacak. Hepsi yabancı olacak diye bir şart yok. Yurt dışında oynayan Türk oyuncularımızdan da olabilir." dedi.

Talisca için de yorumda bulunan Adalı, "Talisca'nın mukavelesini 3 yıl uzattılar daha yeni. 10-12 milyon euro arası bir maaşı var. Bir sıkıntı olacak, 'ayrılmak istiyorum' diyecek veya kulübüyle bir problem yaşayacak. Küçük bir ışık alırsam gider alır gelirim. Hiç maliyetine bakmam. Şu an öyle bir ışık görünmüyor. 10 numarayla ilgili çok iyi, ses getirecek alternatiflerimiz var." şeklinde konuştu.

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