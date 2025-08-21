İSTANBUL 31°C / 18°C
21 Ağustos 2025 Perşembe
  Serdal Adalı transfer için tarih verdi! ''Önümüzdeki hafta içi takviyeler yapılacak''
Spor

Serdal Adalı transfer için tarih verdi! ''Önümüzdeki hafta içi takviyeler yapılacak''

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Serdal Adalı transfer için 'Önümüzdeki hafta içi eksik bölgelerimize de transferlerimizi yapacağız.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ21 Ağustos 2025 Perşembe 12:58
Serdal Adalı transfer için tarih verdi! ''Önümüzdeki hafta içi takviyeler yapılacak''
ABONE OL

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile görüşmek üzere bugün Riva'ya gitti.

Serdal Adalı gerçekleştirdiği görüşmelerden sonra açıklamalarda bulundu:

"TFF ve MHK ile faydalı bir görüşme yaptığımıza inanıyorum. Geçtiğimiz sezondan gelen sıkıntıları, daha ilk maçta yaşadığımız sıkıntıları dile getirdim. Hakemlere olan güvenimizi de söyledim. Maçın önemli anlarını seyrettik, dinledik. Haklı olduğumuzu kendileri de kabul etti."

Transfer çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Adalı, "Takımın eksikleri var. Çalışmaya devam ediyoruz. Aceleye getirmeyeceğiz. Aceleye getirilmiş işlerin sıkıntılarını yaşıyoruz biz. Daha da sıkıntılı futbolcular eklememek için ince eleyip sık dokuyoruz." İfadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İÇİ TAKVİYELER YAPACAĞIZ"

Transfer için kesin tarih veren Beşiktaş Kulübü Başkanı, "Önümüzdeki hafta içi eksik bölgelerimize de transferlerimizi yapacağız." dedi.

Serdal Adalı, Eyüpspor karşısında alınan son dakika galibiyetine de değinmeyi unutmadı:

"Hafta sonu iyi bir maç seyrettik. Oynanan futboldan ben de memnunum. Önemli olan bu oyunu tüm sezon boyunca devam ettirmek."

Popüler Haberler
