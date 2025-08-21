Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile görüşmek üzere bugün Riva'ya gitti.

Serdal Adalı gerçekleştirdiği görüşmelerden sonra açıklamalarda bulundu:

"TFF ve MHK ile faydalı bir görüşme yaptığımıza inanıyorum. Geçtiğimiz sezondan gelen sıkıntıları, daha ilk maçta yaşadığımız sıkıntıları dile getirdim. Hakemlere olan güvenimizi de söyledim. Maçın önemli anlarını seyrettik, dinledik. Haklı olduğumuzu kendileri de kabul etti."

Transfer çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Adalı, "Takımın eksikleri var. Çalışmaya devam ediyoruz. Aceleye getirmeyeceğiz. Aceleye getirilmiş işlerin sıkıntılarını yaşıyoruz biz. Daha da sıkıntılı futbolcular eklememek için ince eleyip sık dokuyoruz." İfadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İÇİ TAKVİYELER YAPACAĞIZ"

Transfer için kesin tarih veren Beşiktaş Kulübü Başkanı, "Önümüzdeki hafta içi eksik bölgelerimize de transferlerimizi yapacağız." dedi.

Serdal Adalı, Eyüpspor karşısında alınan son dakika galibiyetine de değinmeyi unutmadı:

"Hafta sonu iyi bir maç seyrettik. Oynanan futboldan ben de memnunum. Önemli olan bu oyunu tüm sezon boyunca devam ettirmek."